Στα 967 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου της Motor Oil το 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, από 1,38 δισ. ευρώ το 2023. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν 504 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 43%) ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε 433 εκατ. ευρώ από 353 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η διοίκηση της εταιρείας, θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 1,40 ευρώ ανά μετοχή από τα οποία 0,3 ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί ως προμέρισμα.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις:

Το μεγαλύτερο μέρος (68,8%) των πωλήσεων των προϊόντων της Μotor Oil διατέθηκε στις αγορές του εξωτερικού. Ο όγκος των πωλήσεων υπερέβη για άλλη μια χρονιά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου, παρά το χαμηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024 λόγω της πυρκαγιάς που συνέβη στις 17.09.2024 και επηρέασε τη μία από τις δύο Μονάδες Απόσταξης

Για τη χρήση του 2025 αποτελεί προτεραιότητα η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της λειτουργίας της μονάδας, η οποία αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2025. Η παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου της εταιρείας κατά την περίοδο των εργασιών αποκατάστασης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 65-80% της ονομαστικής δυναμικότητας. Το EBITDA της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αναμένεται να επηρεαστεί λόγω του χαμηλότερου ποσοστού χρησιμοποίησης των μονάδων του Διυλιστηρίου σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση των περιθωρίων διύλισης, σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά περιθώρια των οικονομικών ετών 2023 και 2022. Μέρος της επίπτωσης θα αντισταθμιστεί από την ασφαλιστική κάλυψη διακοπής εργασιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

