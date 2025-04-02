Η EY Ελλάδος και η Microsoft - στο πλαίσιο της παγκόσμιας συμμαχίας των δύο οργανισμών - ενώνουν τις δυνάμεις τους, για την ενδυνάμωση της νέας γενιάς με ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν σήμερα από τον δύο οργανισμούς τα προγράμματα AI Skills Passport και Green Skills Passport παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, της Γιάννας Ανδρονοπούλου, CEO της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, του Γιώργου Δουκίδη, καθηγητή του ΟΠΑ, και του Γιώργου Παπαδημητρίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της EY Ελλάδος.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η κυρία Ανδρονοπούλου, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το EY Robotics Lab και να γνωρίσουν από κοντά τον εξοπλισμό ρομποτικής που χρησιμοποιούν οι ομάδες του AI & Data Center of Excellence της EY στην Αθήνα για να φέρουν τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο.

Η ανάγκη για δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) γίνεται όλο και πιο επιτακτική, με πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της ΕΥ και του οργανισμού TeachAI, με την υποστήριξη της Microsoft, να αποκαλύπτει ότι μόνο το 15% της Gen Zαισθάνονται ικανοποιημένοι με τον τρόπο που το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα ή ο εργοδότης τους, τούς προετοιμάζει για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το AISkills Passport (AISP) έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, εξοπλίζοντας τους νέους με κρίσιμες δεξιότητες για τον σύγχρονο εργασιακό χώρο, στοχεύοντας, επίσης, και στο upskilling σε βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις AI.

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που προσφέρεται ήδη σε 20 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, σχεδιασμένο για να βοηθήσει νέους ηλικίας 16 ετών και άνω, νέους επαγγελματίες, αλλά και άτομα από λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, να εξοικειωθούν με την AI, να κατανοήσουν τις εφαρμογές της, αλλά και να ανακαλύψουν πώς μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορους τομείς και επαγγέλματα. Tο περιεχόμενο καλύπτει θεματικές όπως οι βασικές αρχές της AI, οι ηθικές της διαστάσεις, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές της στις επιχειρήσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την τεχνολογία.

Ωστόσο, η τεχνολογία είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης του μέλλοντος της εργασίας. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία αποτελούν αναγκαιότητα, δημιουργώντας μια επείγουσα ανάγκη για νέες δεξιότητες. Ανταποκρινόμενες σε αυτήν την πρόκληση, η EYκαι η Microsoft προσφέρουν και το Green Skills Passport, μια πρωτοβουλία που προετοιμάζει τους νέους για τις «πράσινες» θέσεις εργασίας του αύριο. Και το μέλλον αυτό διαμορφώνεται ήδη, με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) να προβλέπει ότι έως το 2030 θα δημιουργηθούν 24 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με ήδη πάνω από 46.000 συμμετέχοντες παγκοσμίως, το Green Skills Passport παρέχει εκπαίδευση σε νέους άνω των 16 ετών, καλύπτοντας κρίσιμα θέματα, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η κλιματική δράση, η πράσινη επιχειρηματικότητα, και η προετοιμασία για την αγορά εργασίας. Παράλληλα, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για μη κυβερνητικούς οργανισμούς, δίνοντάς τους την πλατφόρμα να ενδυναμώσουν ευάλωτες κοινότητες με νέες δεξιότητες.

Και τα δύο online προγράμματα προσφέρονται δωρεάν στην Ελλάδα, στα αγγλικά, και είναι προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή (web και mobile), επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να τα παρακολουθήσουν με τον δικό τους ρυθμό. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από την EYκαι τη Microsoft, που ενισχύει το βιογραφικό τους και τούς δίνει πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς πόρους (learning & career resources).

Σχολιάζοντας τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Microsoft δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία εκπαίδευσης - είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο του αύριο. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι έχουν τα απαραίτητα εφόδια και τις δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Τα προγράμματα λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της θεωρίας και της πραγματικής αγοράς εργασίας, δίνοντας το θάρρος στους νέους να διαμορφώσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση. Με τον φιλόδοξο στόχο της πρωτοβουλίας EY Ripples να επηρεάσουμε θετικά τις ζωές των συνανθρώπων μας στην Ελλάδα, το AI Skills Passport και το Green Skills Passportείναι μόνο η αρχή μιας ευρύτερης δέσμευσης για ένα πιο δίκαιο, βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον, χωρίς αποκλεισμούς».

Η Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Όλοι μας στη Microsoft είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επέκταση της παγκόσμιας συμμαχίας μας με την EY στην Ελλάδα, με στόχο την ψηφιακή ενδυνάμωση όλων με δεξιότητες που γίνονται ολοένα και πιο απαραίτητες στην αγορά εργασίας. Η ιδιαιτερότητα της τεχνητής νοημοσύνης, εκτός της ίδιας μετασχηματιστικής φύσης και δύναμης της τεχνολογίας, έγκειται εξίσου στον τρόπο και τον χρόνο που καλούμαστε να εκπαιδευτούμε γύρω από τις πρωτοποριακές εφαρμογές και λειτουργίες της. Όλοι καλούμαστε να μάθουμε να την χειριζόμαστε την ίδια στιγμή, κανένας -ειδικός ή μη- δεν ξεκινάει με πλεονέκτημα αυτή τη διαδικασία. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης της νέας γενιάς αποκτάει ξεχωριστή σημασία. Με τη δική μας βοήθεια και υποστήριξη σε κάθε της βήμα, σκοπός μας είναι αυτή η γενιά να γίνει η πρώτη που θα αποκτήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας του μέλλοντος».

