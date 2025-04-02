Η Πειραιώς, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Οδύσσεια, υλοποιεί, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα «SKILLS 4 ALL».

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε νέα άτομα από ευάλωτες ομάδες, και εστιάζει στην επαγγελματική τους κατάρτιση με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης «SKILLS 4 ALL», η Πειραιώς, σε συνεργασία με την Οδύσσεια, επενδύει σε εκπαιδεύσεις σε τομείς με αυξημένη ζήτηση σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως ο τουριστικός και ο κατασκευαστικός κλάδος. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, οι συμμετέχοντες αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και πρακτική εμπειρία για να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Στόχοι της δράσης

η καθοδήγησή τους προς μια σταδιοδρομία που ταιριάζει με την προσωπικότητα και τις φιλοδοξίες τους,

η εκπαίδευσή τους ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους,

η απόκτηση επαγγελματικών και τεχνικών δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την προοπτική εύρεσης εργασίας.

Ο 3ος κύκλος του «SKILLS 4 ALL» αφορά στην κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση 100 νέων ηλικίας 17-40 ετών, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άνεργοι, νέοι και νέες χαμηλού εισοδήματος, αναλφάβητοι, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες, ΑμεΑ κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:

Επαγγελματική κατάρτιση στις ειδικότητες: Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός, Χειριστής CNC, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, Τεχνικός Υποστήριξης Υπολογιστών και Δικτύων, Τεχνικός Αυτοματισμών, Bartender, Barista και Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Φιλοξενία.

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας, κυρίως σε κλάδους όπου παρουσιάζουν ανάγκη στελέχωσης στην ειδικότητα που αποκτούν.

Το «SKILLS 4 ALL» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2023, είχε διάρκεια ενός έτους και περιελάμβανε συνολικά έξι τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης για τις ειδικότητες: Οροφοκομία και Σέρβις, Βοηθός Kουζίνας, Barista, Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός και Ξυλουργός. Από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν συνολικά 100 άτομα, εκ ων οποίων το 45% βρήκε εργασία. Το 2024, το πρόγραμμα συνέχισε εντάσσοντας και νέες ειδικότητες, όπως: Τεχνικός Παθητικών Κτιρίων και Χειριστής CNC. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης 100 άτομα, εκ ων οποίων το 59% βρήκε εργασία.

Το «SKILLS 4 ALL» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2022 και εντάσσεται στον πυλώνα των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Οδύσσεια υποστηρίζει χωρίς διακρίσεις, νέα άτομα, που δεν έχουν εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση, ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα καθώς και μετανάστες, να έχουν πρόσβαση σε ισότιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και για τους τρόπους δήλωσης συμμετοχής στα τμήματα ειδικοτήτων για το 2025, μπορείτε να βρείτε εδώ.

