Η Microsoft ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προτίθεται να επενδύσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας για να βοηθήσει στην επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης σε χώρες του «Παγκόσμιου Νότου».

Η ανακοίνωση έγινε στη σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, όπου κορυφαία στελέχη από παγκόσμιους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με διάφορους ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Ο «Παγκόσμιος Νότος» αναφέρεται σε αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες ή χώρες με χαμηλό εισόδημα, κυρίως στο νότιο ημισφαίριο, σημειώνει το Reuters.

Η Microsoft ανακοίνωσε επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία πέρσι, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ενίσχυσε την παρουσία του σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.