Η Microsoft ξεπέρασε ένα ακόμα ορόσημο την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην έκθεση κερδών του τέταρτου τριμήνου, η οποία έδειξε υψηλή ανάπτυξη στις υπηρεσίες cloud computing, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η Nvidia, της οποίας τα υψηλής ισχύος τσιπ υπολογιστών έχουν συμβάλει στην έναρξη μιας επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, ξεπέρασε το όριο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα αυτό το μήνα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η Microsoft κατάφερε να επανεφεύρει τον εαυτό της για να διατηρήσει τον έλεγχό της στις υπηρεσίες πληροφορικής και στο λογισμικό γραφείου. Το λειτουργικό σύστημα Windows της εταιρείας τροφοδοτεί περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο ενεργές συσκευές, όπως δήλωσε η εταιρεία, ενώ το μείγμα παιχνιδιών, υλικού και επιχειρηματικών εργαλείων της, την έχει επίσης καταστήσει πανταχού παρούσα στη ζωή των χρηστών τεχνολογίας.

Ωστόσο, είναι η μονάδα υπολογιστικού νέφους της Microsoft που την έχει ανεβάσει σε νέα ύψη. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα ετήσια έσοδα για το Azure, τη μεγαλύτερη επιχείρηση cloud, ξεπέρασαν τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Amazon Web Services, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της στο cloud, έβγαλε 107,6 δισ. δολάρια το 2024.

