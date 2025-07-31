Η Moderna δήλωσε την Πέμπτη ότι θα μειώσει κατά περίπου 10% το παγκόσμιο εργατικό της δυναμικό και θα έχει λιγότερους από 5.000 υπαλλήλους μέχρι το τέλος του έτους, καθώς η βιοτεχνολογία επιταχύνει τις προσπάθειές της να μειώσει το κόστος εν μέσω της μείωσης των πωλήσεων εμβολίων κατά της COVID-19.

Η κίνηση, που ανακοινώθηκε σε εσωτερικό υπόμνημα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Stephane Bancel, αποτελεί μέρος του προηγούμενου σχεδίου της εταιρείας για μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια έως το 2027.

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο μειώνοντας την Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς ολοκληρώνονται οι αναπνευστικές δοκιμές, επαναδιαπραγματευόμενοι τις συμφωνίες με τους προμηθευτές και μειώνοντας το κόστος παραγωγής», ανέφερε ο Bancel στο υπόμνημα.

Η Moderna είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι αναμένει ότι τα λειτουργικά έξοδα θα κυμανθούν μεταξύ 4,7 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2027.

Η βιοτεχνολογική εταιρεία με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης βασιζόταν στα έσοδα από νεότερες δόσεις mRNA, συμπεριλαμβανομένου του πειραματικού συνδυαστικού εμβολίου κατά της γρίπης και κατά της COVID-19, για να αντισταθμίσει την πτώση των πωλήσεων του εμβολίου κατά της COVID-19 και τη μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση της κάλυψης του εμβολίου της κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού.

Ωστόσο, οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις προοπτικές νέων εμβολίων και τις αλλαγές στην πολιτική εμβολίων υπό τον Υπουργό Υγείας των ΗΠΑ και σκεπτικιστή των εμβολίων, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχουν οδηγήσει σε πτώση άνω του 20% στις μετοχές της Moderna φέτος.

Η μετοχή, η οποία έχει χάσει περισσότερο από 90% της αξίας της από τα υψηλά που βρισκόταν την εποχή της πανδημίας, διαπραγματευόταν με πτώση περίπου 4% την Πέμπτη.

Η Moderna είχε δηλώσει τον Μάιο ότι δεν αναμένει κανονιστική έγκριση για το συνδυαστικό της εμβόλιο μέχρι το 2026, καθώς η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ζήτησε δεδομένα τελικού σταδίου που να δείχνουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της γρίπης.

