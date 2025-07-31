Public Group: Άλμα 85,5% στα EBITDA - Αύξηση 14,6% στις πωλήσεις το α΄εξάμηνο

Το Public Group κατέγραψε σημαντική βελτίωση των οικονομικών του επιδόσεων το 2024, με τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε €22,9 εκ., σημειώνοντας αύξηση 85,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό των €12,4 εκ. του 2023. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (Recurring EBITDA) ανήλθαν σε €26,2 εκ., καταγράφοντας άνοδο 30,8% σε σύγκριση με τα €20,05 εκ. της προηγούμενης χρονιάς.

Επιπρόσθετα, καταγράφηκε σημαντική βελτίωση και στο καθαρό αποτέλεσμα, με τη ζημία να μειώνεται κατά 33% σε ενοποιημένο επίπεδο και 27,8% σε εταιρικό επίπεδο. Θετική δυναμική καταγράφουν και οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025, οι οποίες εμφανίζουν αύξηση έως και 14,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού πλάνου ύψους €10 εκ., με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη στα φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο.Το 2024 προστέθηκαν δύο νέα καταστήματα “Public + home” στο Ίλιον και στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ πραγματοποιήθηκαν ανακαινίσεις σε υφιστάμενα σημεία σε πόλεις όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, η Ρόδος και η Λάρισα. Η επέκταση του δικτύου συνεχίζεται και το 2025, με νέο κατάστημα Public στο Smart Park, καθώς και με προγραμματισμένα ανοίγματα σε στρατηγικά σημεία της Αττικής και νησιωτικής Ελλάδας, αναφέρει η εταιρεία.

Στον πυρήνα της στρατηγικής του Public Group παραμένει η ενιαία εμπειρία αγορών σε όλα τα κανάλια αλλά και η ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών. Ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS) παρέμεινε σταθερά σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας το 78 σε όλα τα σημεία επαφής. Η στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone επεκτάθηκε, φτάνοντας τα 15 shop-in-shops μέσα στο 2024, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου εντός της επόμενης διετίας. Στο κομμάτι των υπηρεσιών after sales, η iRepair διαθέτει πλέον 45 σημεία εντός καταστημάτων Public και “Public + home” στην Ελλάδα, καθώς και 6 σημεία εντός των καταστημάτων Public στην Κύπρο, τονίζει.

Το Public+, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής των Public, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή. Μία στις τέσσερις συναλλαγές πραγματοποιείται πλέον μέσω του Public Wallet, επιβεβαιώνοντας τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών και την αυξανόμενη υιοθέτηση του προγράμματος.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που δημιούργησε το πληθωριστικό περιβάλλον και οι αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών για ευελιξία και σιγουριά στις αγορές τους, το Public Group εστίασε στην ενίσχυση της αξίας που προσφέρει. Λύσεις όπως η “Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής” και το πρόγραμμα “Τα Πάντα Άτοκα” για χαμηλές άτοκες δόσεις χωρίς κάρτα, προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία, προσιτότητα και σιγουριά στην αγοραστική διαδικασία.

Πέρα από τις οικονομικές επιδόσεις, το Public Group αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων του στην πορεία της ανάπτυξής του και συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά σε μια κουλτούρα ανάπτυξης, συνεργασίας και σεβασμού, τονίζει η εταιρεία. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα ηγετικής εξέλιξης “Elevate”, η ευρεία πρόσβαση στο LinkedIn Learning και στοχευμένα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) σε ψηφιακά και τεχνολογικά πεδία, η εταιρεία δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος έχει τα μέσα και τις ευκαιρίες να εξελιχθεί, να προσφέρει και να διακριθεί.

Με σαφές στρατηγικό πλάνο και έμφαση στην εμπειρία του πελάτη το Public Group συνεχίζει και το 2025 να επενδύει μεθοδικά στην ανάπτυξη των φυσικών καταστημάτων του, καθώς και σε υπηρεσίες και συνεργασίες που δημιουργούν αξία και απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

