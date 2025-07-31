Τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2025, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurobank.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €711εκ., μειωμένα κατά 2,9% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 4,3% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2024 σε €691εκ. και συμπεριλαμβάνουν το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €27εκ. στην Ελληνική Τράπεζα και την αρνητική υπεραξία ύψους €38εκ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,19 και 16,6% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα

Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Eurobank Holdings το Α΄ Εξάμηνο 2025. Πιο αναλυτικά:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 12,2% σε €1.270εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 32 μονάδες βάσης το 12-μηνο σε 2,51%, αντικατοπτρίζοντας την μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 252 μονάδες βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2025, έναντι με 397 μονάδες βάσης το Α΄ Εξάμηνο 2024).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 28,9% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2024 και ανήλθαν σε €364εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance, και αντιστοιχούσαν σε 72 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 15,6% σε €1.635εκ. και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 13,8% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2024 σε €1.661εκ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,7% στην Ελλάδα και 34,3% σε επίπεδο Ομίλου (ή 6,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα €614εκ. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 37,6% και 37,0% αντίστοιχα το Α΄ Εξάμηνο 2025.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,6% σε €1.021εκ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2024 κατά 4,4% σε €1.047εκ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2024 κατά 8,1% σε €155εκ. και αντιστοιχούσαν σε 60 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,3% σε €866εκ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €711εκ., μειωμένα κατά 2,9% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 4,3% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2024 σε €691εκ. και συμπεριλαμβάνουν το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €27εκ. στην Ελληνική Τράπεζα και την αρνητική υπεραξία ύψους €38εκ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,19 και 16,6% αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 34,7% σε €374εκ. το Α΄ Εξάμηνο 2025 και να συνεισφέρουν 52,6% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στην Κύπρο κατά 42,0% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2024 σε €250εκ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 10,6% σε ετήσια βάση σε €110κ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,8%4 και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 92,8%5 στις 30 Ιουνίου 2025.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 19,8%6 και 15,5%6 αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,38, αυξημένα κατά 7,6% to Α΄ Εξάμηνο 2025 (λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή μερίσματος για το 2024).

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €102,2δισ., εκ των οποίων €58,8δισ. στην Ελλάδα, €28,1δισ. στην Κύπρο και €12,4δισ. στη Βουλγαρία.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,2δισ. το Α΄ Εξάμηνο 2025, εκ. των οποίων €1,4δισ. στην Ελλάδα και €0,8δισ. στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €53,6δισ., εκ των οποίων €35,5δισ. στην Ελλάδα, €8,8δισ. στην Κύπρο και €8,4δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €32,1δισ., τα στεγαστικά σε €12,8δισ. και τα καταναλωτικά σε €4,7δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν €1,0δισ. το Β΄ Τρίμηνο 2025 (εκ. των οποίων €0,9δισ. στην Ελλάδα και €0,1δισ. στο εξωτερικό), μετά από μείωση ύψους €1,5δισ. το Α΄ Τρίμηνο 2025 (συνολική μείωση το Α΄ Εξάμηνο 2025 ύψους €0,5δισ., που συμπεριλαμβάνει αρνητική επίδραση ύψους €0,9δισ. λόγω συναλλαγματικής ισοτιμίας σε USD). Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €78,2δισ., εκ των οποίων €43,0δισ. στην Ελλάδα, €23,3δισ. στην Κύπρο και €9,4δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 190,5% στις 30 Ιουνίου 2025.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €8,5δισ. στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου 2025. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €13,5δισ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε:

«Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον ομαλοποιείται, καθώς η ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, ΕΕ και άλλων χωρών, μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα. Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι της ευρωζώνης, με ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένεται να ξεπεράσουν το 2% σε ετήσια

βάση.

Η δημοσιονομική σύνεση και η υπέρβαση των στόχων για τα φορολογικά έσοδα, συνέβαλαν ώστε η χώρα να δείξει την μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στη ΕΕ. Έτσι, καθώς, τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται ήδη χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ιταλικά και στα ίδια επίπεδα με τα ισπανικά, η Eurobank

εκμεταλλεύτηκε τις ευνοϊκές συνθήκες εκδίδοντας το πρώτο της ομόλογο ΑΤ1 ύψους 500 εκ ευρώ. Επίσης θετική είναι η αναπτυξιακή δυναμική και στις δυο άλλες κύριες αγορές μας, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, της οποίας επίκειται η ένταξη στη ζώνη του ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τις θετικές προοπτικές της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το επιχειρηματικό μας μοντέλο εξακολουθεί να αποδίδει. Εστιάζουμε στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με οργανική αύξηση χορηγήσεων κατά 2,2 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, και αναθεωρήσαμε ανοδικά τους στόχους πιστωτικής επέκτασης που είχαμε θέσει για φέτος. Η κερδοφορία κινείται

σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, με περίπου το ήμισυ αυτής να προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της Κύπρου, όπου με την συγχώνευση Ελληνικής Τράπεζας και Eurobank Cyprus και με την εξαγορά της ασφαλιστικής CNP δημιουργούμε τον κορυφαίο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα.

Συνολικά, η Eurobank εφαρμόζει πλήρως το σχεδιασμό της, επιτυγχάνοντας ή υπερβαίνοντας τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουμε παρουσιάσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.