Την έναρξη της τελικής φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας (commissioning), του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Hirwaun που κατασκευάζει η METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εταιρεία Drax ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο σταθμός Hirwaun, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μαζί με τους δύο άλλους σταθμούς OCGT που κατασκευάζει η METLEN για την Drax, αναμένεται να παρέχουν επαρκή ηλεκτρική ενέργεια κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης ή όταν δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο άνεμος και ο ήλιος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ο σταθμός Hirwaun θα προσφέρει ευέλικτη και άμεση ηλεκτροπαραγωγή, που θα συμβάλει στη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα.

Πηγή: skai.gr

