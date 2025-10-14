Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Νέα επένδυση στο εργοστάσιο στα Ιωάννινα

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, προχώρησε σε μια στρατηγική επένδυση ύψους 8,63 εκατ. ευρώ, με την εγκατάσταση μιας νέας υπερσύγχρονης, hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα γραμμή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενσωματώνοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την εμφιάλωση έως την παλετοποίηση, ενώ χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) διασφαλίζεται ο αυτόματος έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Αφορά την εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στη συσκευασία του 1,5L και διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 60.000 φιάλες την ώρα, που αντιστοιχούν σε 100 παλέτες την ώρα και 167 εξάδες το λεπτό, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.

Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ΒΙΚΟΣPlant αυξάνεται κατά 30,32%, φθάνοντας τις 257.900 φιάλες την ώρα. Η λειτουργία της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υψηλής ζήτησης.

Η επένδυση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, υλοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU και εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και διασφαλίζοντας την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά, παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επιβεβαιώνει την προσήλωση στην ανάπτυξη της Ηπείρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.