Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την πώληση του 67% του λιμένα Βόλου

Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής (67%) στο μετοχικό κεφάλαιο της «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.» (ΟΛΒ Α.Ε.), ανακοίνωσε το Υπερταμείο/Growthfund.

Πρόκειται για ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, το οποίο διαμορφώνεται μετά την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ από το Growthfund.

Σύμφωνα με το Υπερταμείο, λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιτάσσουν την αναπροσαρμογή της στρατηγικής αξιοποίησης του λιμένα, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανάπτυξή του προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Οι υποδομές του Λιμένα Βόλου ενισχύονται με σημαντικά έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης ύψους 9 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά και την κακοκαιρία "Daniel", γεγονός που μεταβάλλει την οικονομική και λειτουργική αξία του λιμένα.

Το Υπερταμείο/Growthfund επιδιώκει να αξιοποιήσει περαιτέρω το νέο θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, βάσει του οποίου έχει πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων και την ανάπτυξή τους. Ως εκ τούτου, το Υπερταμείο σκοπεύει να διερευνήσει τις δυνατότητες αυτοτελούς ανάπτυξης του λιμένος Βόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπερταμείο προχώρησε στη σχετική απόφαση λαμβάνοντας επίσης υπόψη το δημόσιο συμφέρον, καθώς και ότι έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι οικονομικές και οι τεχνικές παράμετροι του διαγωνισμού.

Η διοίκηση του Υπερταμείου δεσμεύεται στην απόφασή της για την άμεση ωρίμανση ενός ολοκληρωμένου- ρεαλιστικού επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου με βάση τα νέα δεδομένα. Στόχος είναι η αναβάθμιση και ανάπτυξη του Λιμένος Βόλου, ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εμπορική και τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, να αποτελέσει πύλη εξωστρέφειας, και, μαζί με τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας, να προκρίνει τα ελληνικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό είχε πλειοδοτήσει ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, με προσφορά ύψους 51 εκατ. ευρώ.

Η ανακήρυξη του ΟΛΘ ως προτιμητέου επενδυτή είχε προκαλέσει ωστόσο την προσφυγή του σχήματος «Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε.», η οποία είχε μειοδοτήσει προσφέροντας τίμημα 25 εκατ. ευρώ.

Αρχικά είχε προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ κατά της διαδικασίας πώλησης του 67% του λιμανιού του Βόλου από το ΤΑΙΠΕΔ, κάνοντας λόγο για «σύγκρουση συμφερόντων», με την Αρχή να δηλώνει αναρμόδια για να εκδικάσει την ένσταση. Σε επόμενο χρόνο, το ΣτΕ ανέπεμψε στην ΕΑΔΗΣΥ τη λήψη απόφασης για την προσφυγή της Goldair, με τη σχετική απόφαση να λαμβάνεται προ ημερών.

