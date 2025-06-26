Το «πράσινο φως» για την προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών της Metlen έδωσε την Πέμπτη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η πρόταση -την οποία έχουν ήδη αποδεχθεί οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, που ελέγχουν το 28% των μετοχών- αποσκοπεί στη συγκέντρωση του Ομίλου υπό μια νέα απώτατη μητρική εταιρεία, τη Metlen PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας παράλληλα το εύρος δραστηριοτήτων, τους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Ομίλου με επίκεντρο την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, για κάθε μετοχή της METLEN οι μέτοχοι θα λάβουν μία νέα μετοχή της εταιρείας που θα εισαχθεί στο Λονδίνο.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η συναλλαγή αποσκοπεί στη συγκέντρωση του Ομίλου υπό μια νέα απώτατη μητρική εταιρεία, την Metlen PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας παράλληλα το εύρος δραστηριοτήτων, τους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Ομίλου με επίκεντρο την Ελλάδα».

Πιο αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής κατά την 1057η/26.6.2025 συνεδρίασή του ενέκρινε:

Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Metlen Energy & Metals PLC»:

α) για τη δημόσια προσφορά νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών προς υφισταμένους μετόχους της «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» στο πλαίσιο προαιρετικής και υπό όρους δημόσιας πρότασης βάσει του Ν. 3461/2006 με ανταλλαγή μετοχών, η οποία υποβάλλεται από την εταιρεία απευθυνόμενη προς υφισταμένους μετόχους της ελληνικής εταιρίας, καθώς και

β) για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρίας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «Metlen Energy & Metals PLC» προς τους μετόχους της εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

