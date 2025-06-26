Intralot: Υπογραφή δεκαετούς επέκτασης συμβολαίου με τη Λοταρία του Άινταχο

Η INTRALOT ΑΕ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT, Inc., υπέγραψε 10ετή επέκταση συμβολαίου με τη Λοταρία του 'Αινταχο.

Η επέκταση τίθεται σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2027 και περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σε ολόκληρη την πολιτεία με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών, ενώ παράλληλα αυξάνει, τόσο τα οικονομικά οφέλη όσο και το επίπεδο ικανοποίησης των παικτών για την Πολιτεία του 'Αινταχο και τους κατοίκους της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το 2007, η συνεργασία της INTRALOT με τη Λοταρία του 'Αινταχο παρέχει στην Πολιτεία ασφαλή και αξιόπιστο τεχνολογικό εξοπλισμό τυχερών παιχνιδιών και λειτουργικές επιχειρηματικές λύσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς. Στο πλαίσιο του συμβολαίου, η INTRALOT θα εγκαταστήσει την υπερσύγχρονη και καινοτόμο λύση τυχερών παιχνιδιών LotosX Omni, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας διαχείρισης παιχνιδιών LotosXTM, η οποία αφενός διασφαλίζει πιο αποτελεσματικές και αξιόπιστες λειτουργίες μεταξύ του λιανικού δικτύου και της Λοταρίας του 'Αινταχο και αφετέρου, προσφέρει βελτιωμένη ανάπτυξη

και λανσάρισμα παιχνιδιών διατηρώντας τη δέσμευση της Λοταρίας για υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην τοπική κοινωνία.

Ο Andrew Arulanandam, Διευθυντής της Λοταρίας του 'Αινταχο δήλωσε: «Το σύστημα διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών είναι η καρδιά κάθε Λοταρίας. Μετά από διεξοδική έρευνα,διαπιστώσαμε ότι η INTRALOT διαθέτει το καλύτερο προϊόν. Αυτή η επέκταση μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την τεχνολογία μας και να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους παίκτες μας, προστατεύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ακεραιότητα των παιχνιδιών μας στο 'Αινταχο. Η επέκταση θα προσφέρει αυξημένα μερίσματα στη δημόσια εκπαίδευση και στα κεφάλαια κρατικών υποδομών και είναι προς το συμφέρον των πολιτών του 'Αινταχο και της Πολιτείαςμας».

Ο Richard Bateson, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, Inc., δήλωσε: «Είναι τιμή μας να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Λοταρία του 'Αινταχο για μια ακόμη δεκαετία. Η συμφωνία αυτή υπογραμμίζει την κοινή μας δέσμευση στην καινοτομία, την ασφάλεια και το υπεύθυνο

παιχνίδι. Με την εγκατάσταση της λύσης LotosX OmniTM και των μηχανήματων αυτόματης εξυπηρέτησης Dream Touch Flex, που βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία του παίκτη, είμαστε βέβαιοι ότι η Λοταρία του 'Αινταχο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται αποφέροντας ακόμα σημαντικότερα οφέλη για τα σχολεία και τις υποδομές του 'Αινταχο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

