Meta: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα δ' τριμήνου

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα αποτελέσματα δ' τριμήνου που ανακοίνωσε η Meta - μητρική εταιρεία της Facebook - την Τετάρτη, με την εταιρεία να παρέχει και ισχυρότερες από το αναμενόμενο προβλέψεις για τις πωλήσεις.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 8,88 δολάρια, έναντι 8,23 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 59,89 δισ. δολάρια, έναντι 58,59 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η Meta ανακοίνωσε ότι αναμένει τα έσοδα του πρώτου τριμήνου να διαμορφωθούν μεταξύ 53,5 και 56,5 δισ. δολαρίων, σε επίπεδα υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 51,41 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη ότι οι πωλήσεις του δ' τριμήνου αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, ενώ ο διαφημιστικός της τομέας κατέγραψε έσοδα 58,1 δισ. δολαρίων την περίοδο αυτή. Η διαφήμιση αντιπροσώπευσε σχεδόν το 97% των συνολικών εσόδων της εταιρείας για το τρίμηνο.

Η Meta ανακοίνωσε ότι οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 3,58 δισ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι εκτιμά πως οι συνολικές δαπάνες του για το 2026 θα διαμορφωθούν μεταξύ 162 και 169 δισ. δολαρίων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που συνδέονται με τη στροφή της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 115 και 135 δισ. δολαρίων το 2026, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 110,7 δισ. δολάρια. Όπως ανακοίνωσε η Meta την Τετάρτη, το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2025, οι οποίες είχαν διαμορφωθεί στα 72,2 δισ. δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε ότι η Meta θα κυκλοφορήσει τα νεότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της «τους επόμενους μήνες».

