Η McDonald's παρουσίασε στο Τέξας το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο εστιατόριο στον κόσμο, χωρίς κανέναν ανθρώπινο υπάλληλο, σύμφωνα με το FranceNews24.

Η προετοιμασία των γευμάτων, η εξυπηρέτηση και η πληρωμή γίνεται από ρομπότ που ελέγχονται από τεχνητή νοημοσύνη, σκιαγραφώντας το μέλλον του γρήγορου φαγητού.

🔴 INFO - #EtatsUnis : Bientôt terminé les boulots étudiants chez McDonald’s… la société de restauration rapide a dévoilé au Texas le premier restaurant entièrement automatisé au monde, sans aucun employé humain. La préparation des repas, le service et le paiement étaient… pic.twitter.com/ASviLRLDQS — FranceNews24 (@FranceNews24) December 12, 2025

Πηγή: skai.gr

