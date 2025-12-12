Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η McDonald's παρουσίασε το πρώτο εστιατόριο χωρίς υπαλλήλους (video)

Η προετοιμασία των γευμάτων, η εξυπηρέτηση και η πληρωμή γίνεται από ρομπότ που ελέγχονται από τεχνητή νοημοσύνη, σκιαγραφώντας το μέλλον του γρήγορου φαγητού

McDonald's

Η McDonald's παρουσίασε στο Τέξας το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο εστιατόριο στον κόσμο, χωρίς κανέναν ανθρώπινο υπάλληλο, σύμφωνα με το FranceNews24.

Η προετοιμασία των γευμάτων, η εξυπηρέτηση και η πληρωμή γίνεται από ρομπότ που ελέγχονται από τεχνητή νοημοσύνη, σκιαγραφώντας το μέλλον του γρήγορου φαγητού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: McDonalds τεχνητή νοημοσύνη Fast food
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark