Αλλαγές «ψήνονται» στον κόσμο του επιχειρείν — και κάποιες από αυτές μπορεί να είναι ένα σημάδι της μείωσης του βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία στιγμιαίου καφέ Maxwell House (Σπίτι, Οικία, Κατοικία στην αγγλική) η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αλλάξει εμπορικό όνομα για πρώτη φορά στα 133 χρόνια ύπαρξής της, μετονομαζόμενη σε... «Maxwell Apartment» (Διαμέρισμα).



Όπως διευκρινίζεται από τη θυγατρική της Kraft Heinz, η σύνθεση του καφέ θα παραμείνει η ίδια, με την ίδια «γεύση, άρωμα, ποιότητα και συστατικά», η αλλαγή επωνυμίας γίνεται «προκειμένου να αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα των σημερινών καταναλωτών».



Σχεδόν το ένα τρίτο των Αμερικανών ενοικιάζει σήμερα πλέον μικρότερους χώρους, αντί να αγοράζει κατοικίες κανονικού μεγέθους — και ο γίγαντας του καφέ θέλει να αντικατοπτρίσει αυτό το στατιστικό στοιχείο με την προσωρινή αλλαγή επωνυμίας.





«Τα δύο τρίτα των Αμερικανών ενηλίκων πίνουν καφέ κάθε μέρα, κάτι που μπορεί να κοστίζει αρκετά, ειδικά στις μέρες μας», παραδέχθηκε η Χόλι Ράμσντεν, επικεφαλής του τμήματος καφέ της Kraft Heinz στη Βόρεια Αμερική, υπονοώντας ότι η κατανάλωση Maxwell Apartment μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα για να αγοράσουν ένα σπίτι πιο γρήγορα.



«Η Maxwell House πιστεύει ότι κανείς δεν πρέπει να στερείται καφέ με υπέροχη γεύση και ο Maxwell Apartment προσφέρει την ίδια υπέροχη γεύση που οι άνθρωποι γνωρίζουν και αγαπούν, σε μια τιμή που τιμά όλους τους θαυμαστές μας που κάνουν έξυπνες επιλογές στη ζωή τους».



Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική μάρκα καφέ προσφέρει μια... «μίσθωση» 12 μηνών του καφέ Maxwell Apartment, ώστε οι λάτρεις του καφέ να έχουν απόθεμα καφέ για ένα ολόκληρο έτος.

Με 39,99 δολάρια (34 ευρώ), οι θαυμαστές μπορούν να αποκτήσουν τέσσερα δοχεία καφέ Maxwell Apartment των 27,5 ουγγιών (775 γραμμάρια) στο Amazon. Συγκριτικά μόνο ένα δοχείο καφέ Maxwell House των 27,5 ουγγιών κοστίζει σήμερα περίπου 13 δολάρια στο Amazon.



Μαζί με τα ανανεωμένα με τη νέα επωνυμία δοχεία, οι πελάτες θα λάβουν ένα επίσημο «μίσθωμα» Maxwell Apartment που μπορούν να υπογράψουν.



To deal εταιρείας - καταναλωτών έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομεί στους λάτρεις του καφέ περισσότερα από 1.000 δολάρια (853 ευρώ) ετησίως, σε σύγκριση με τις ημερήσιες επισκέψεις στο καφέ, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και πάνω από 90 δολάρια το μήνα (77 ευρώ), εξήγησε η μάρκα καφέ.



Το δελτίο Τύπου σημείωσε ότι η αλλαγή ονόματος «τιμά την ίδια αρχή που καθοδήγησε τη Maxwell House για περισσότερο από έναν αιώνα - οι έξυπνες επιλογές αθροίζονται, και η επιλογή για Maxwell House σημαίνει ότι απολαμβάνετε ένα ποιοτικό φλιτζάνι καφέ χωρίς την τιμή του καφέ».







Πηγή: skai.gr

