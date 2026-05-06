Η μεγαλύτερη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος για τα οικονομικά της αποτελέσματα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, εκτινάσσοντας τις τιμές των καυσίμων για αεροπλάνα.

Η Lufthansa, ανακοίνωσε ότι θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 1,7 δισ. ευρώ καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί «τεράστιες προκλήσεις».



«Παρότι δεν αναμένονται προς το παρόν περιορισμοί στην προμήθεια κηροζίνης σε κανέναν από τους κόμβους του Ομίλου Lufthansa, η πιθανή μειωμένη διαθεσιμότητα καυσίμων αργότερα μέσα στο έτος αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου», ανέφερε χαρακτηριστικά η αεροπορική εταιρεία στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που δημοσίευσε.



Η προειδοποίηση έρχεται μετά την κατάρρευση της -μικρότερου μεγέθους βεβαίως- αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Spirit Airlines το Σαββατοκύριακο. Η πτώχευση της Spirti αποδίδεται εν μέρει στις αυξανόμενες τιμές καυσίμων από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Η Lufthansa έχει ήδη ακυρώσει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμων αεροσκαφών.

«Κατά το πρώτο τρίμηνο, βελτιώσαμε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους των καυσίμων και τους λειτουργικούς περιορισμούς, θέτει τεράστιες προκλήσεις για τον κόσμο συνολικά, για τις παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές, αλλά και για την εταιρεία μας» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa Κάρστεν Σπορ.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων για αεροσκάφη λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του στενού. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η γηραιά ήπειρος απέχει λίγες εβδομάδες από την εξάντληση των αποθεμάτων.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών είχαν αυξηθεί κατά 103% μέχρι τα τέλη Μαρτίου σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

