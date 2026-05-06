Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης - Thrace Group και η ICUP ενώνουν τις δυνάμεις τους και επενδύουν στο FeezeCup, ένα καινοτόμο επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο εταιρειών συνοδεύεται από επένδυση σε εξοπλισμό παραγωγής, με στόχο την άμεση ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση, τη γρήγορη διανομή των ποτηριών και τη διασφάλιση της ελληνικής παραγωγής με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το Freeze Cup, για το οποίο εκκρεμεί η χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη της σύγχρονης εστίασης: την προσφορά πρακτικών, ανθεκτικών και επαναχρησιμοποιούμενων λύσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επαγγελματιών και στις νέες καταναλωτικές συνήθειες.

Η ICUP διαθέτει στην αγορά μια σειρά πρωτοποριακών προϊόντων για την εστίαση, παρακολουθώντας στενά τις τάσεις και τις ανάγκες του κλάδου.

Η Thrace Group διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή ποτηριών αναγνωρισμένης ποιότητας, καλύπτοντας τις ανάγκες των επαγγελματιών της εστίασης εδώ και 25 χρόνια.

Με το Freeze Cup, η Thrace Group και η ICUP επενδύουν σε ένα προϊόν που συνδυάζει ποιότητα, πρακτικότητα και εμπορική δυναμική, προσφέροντας στους επαγγελματίες της εστίασης μια αξιόπιστη λύση για τις καθημερινές ανάγκες του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

