Τέλος εποχής για την Spirit Airlines, μετά από 34 χρόνια: Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι - Το σκηνικό της επόμενης ημέρας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Spirit Airlines διέκοψε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της μετά από 34 χρόνια, ακυρώνοντας όλες τις πτήσεις και αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες χωρίς ταξιδιωτική λύση.

Στο LaGuardia Airport επικράτησε σύγχυση, με ταξιδιώτες να φτάνουν ανυποψίαστοι και να βρίσκουν ακυρώσεις και πλήρη απουσία προσωπικού.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες και οι αρχές έσπευσαν να βοηθήσουν επιβάτες και εργαζόμενους, ενώ η κατάρρευση της εταιρείας ανοίγει μάχη για τα περιουσιακά της στοιχεία και την επόμενη μέρα του κλάδου.

Ο τερματικός σταθμός Α στο αεροδρόμιο LaGuardia ήταν ασυνήθιστα ήσυχος το πρωί του Σαββάτου, χωρίς ουρές στα γκισέ, χωρίς κανένα προσωπικό της Spirit Airlines, μόνο ένα χαρτί κολλημένο πάνω σε μια πρόχειρη πινακίδα από χαρτόνι, όπως σημειώνει το CNN.

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η Spirit Airlines έχει διακόψει τις δραστηριότητές της σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε η πινακίδα στον Τερματικό Σταθμό Α, όπου η Spirit δραστηριοποιούνταν στη Νέα Υόρκη εδώ και χρόνια. «Όλες οι πτήσεις της Spirit έχουν ακυρωθεί και η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι πλέον διαθέσιμη».

Πάνω από αυτό, ο πίνακας αναχωρήσεων έδειχνε μια σειρά από κόκκινες ειδοποιήσεις: εννέα πτήσεις της Spirit με προορισμό πόλεις στο Τέξας, τη Φλόριντα, το Μίσιγκαν, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νότια Καρολίνα — όλες με την απλή ένδειξη «ακυρώθηκε».

Η διακοπή λειτουργίας της Spirit το Σάββατο, - της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους που αναμόρφωσε τον τομέα των οικονομικών ταξιδιών - έχει αφήσει χιλιάδες επιβάτες σε όλες τις ΗΠΑ χωρίς δυνατότητα μετακίνησης. Η εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις, διέκοψε την εξυπηρέτηση πελατών και ζήτησε από τους ταξιδιώτες να μην προσέλθουν στο αεροδρόμιο. Στους πελάτες επιστρέφονται τα χρήματα και τους δίνεται η οδηγία να κάνουν νέα κράτηση με άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Η κατάρρευση της Spirit σηματοδοτεί την πρώτη φορά τα τελευταία 25 χρόνια που μια μεγάλη αμερικανική αεροπορική εταιρεία κλείνει λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η εταιρεία, η οποία βρισκόταν για δεύτερη φορά σε χρεοκοπία, αντιμετώπιζε δυσκολίες εδώ και χρόνια και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια συμφωνία διάσωσης της τελευταίας στιγμής, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να διακόψει αμέσως τις δραστηριότητές της μετά από 34 χρόνια λειτουργίας.

Ο Μπράντον Κιν, ένας πιλότος που προσλήφθηκε στην εταιρεία το 2023 και απολύθηκε, δήλωσε στο CNN ότι η μόνη ενημέρωση που έλαβε το προσωπικό ήταν ένα email από τον επικεφαλής πιλότο μεταξύ 6 και 7 μ.μ. την Παρασκευή, και αργότερα, ένα άλλο email από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Spirit στις 1:16 π.μ. το Σάββατο (τοπική ώρα), στο οποίο αναφερόταν ότι η εταιρεία θα έκλεινε.

Στις 7 το πρωί του Σαββάτου, μερικοί επιβάτες συνέχιζαν να φτάνουν στον Τερματικό Σταθμό Α του αεροδρομίου LaGuardia, όπου η σύγχυση αφορούσε τόσο επείγοντα οικογενειακά ταξίδια όσο και διακοπές που είχαν προγραμματιστεί από καιρό, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες έφταναν και έβλεπαν τα σχέδιά τους να καταρρέουν μπροστά στα μάτια τους.

Μια γυναίκα και η ηλικιωμένη μητέρα της δήλωσαν στο CNN ότι είχαν πτήση για το Σάρλοτ, προκειμένου να παραστούν σε μια οικογενειακή κηδεία, και ότι δεν είχαν λάβει καμία ειδοποίηση για την ακύρωση των πτήσεών τους.

Η Αλεξάνδρα Μερίνο, η οποία είχε προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Φλόριντα για τη γιορτή της Μητέρας, δήλωσε στο CNN έξω από το αεροδρόμιο LaGuardia ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε μέχρι που έφτασε εκεί. «Μόλις έφτασα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εδώ μόλις μου είπαν: “Δεν υπάρχουν πτήσεις, η Spirit έπαψε να λειτουργεί”», είπε η Μερίνο, προσθέτοντας ότι δεν είχε ελέγξει τα email της και δεν ήξερε αν είχε λάβει κάποια ειδοποίηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Προσπαθούμε να κάνουμε κράτηση για νέα πτήση μέσω της Expedia… Καλή γιορτή της Μητέρας σε μένα».

Λίγο πιο κοντά, ένας άλλος ταξιδιώτης που πιάστηκε εξ απροόπτου είπε ότι συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί μόνο αφού έφτασε στο αεροδρόμιο για να πάρει την πτήση του προς το Ορλάντο, όπου επρόκειτο να παραστεί στην τελετή αποφοίτησής του από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. «Είναι απίστευτο», δήλωσε ο Ντάνι Νούνιεζ στο CNN, εξηγώντας ότι όλα φαίνονταν φυσιολογικά όταν έλεγξε την πτήση του το προηγούμενο βράδυ. Σε ένα γκισέ, του είπαν ότι η πτήση του είχε ακυρωθεί και να απευθυνθεί σε κάποιον υπάλληλο, αλλά δεν υπήρχε κανείς. «Θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να προλάβω την τελετή αποφοίτησης σήμερα το απόγευμα», είπε.

Σύμφωνα με το Bloomberg στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βαλτιμόρης/Ουάσιγκτον, οι επιπτώσεις έπληξαν ορισμένους επιβάτες αφού είχαν ήδη κάνει check-in. Η 57χρονη Σόνια Αρτσίλα από το Έλικοτ Σίτι του Μέριλαντ, σχεδίαζε να πετάξει για το Χιούστον με την Spirit για να επισκεφθεί την οικογένειά της και μόλις είχε παραλάβει την κάρτα επιβίβασής της από τα αυτόματα μηχανήματα check-in, όταν έμαθε ότι η πτήση της στις 11 το πρωί είχε ακυρωθεί. «Είμαι σε κατάσταση σοκ», είπε, καθώς έψαχνε στο κινητό της για τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τη Spirit. «Δεν θα γίνουν άλλες πτήσεις;».

Παροχή έκτακτης βοήθειας σε επιβάτες και υπαλλήλους

Εν μέσω της σύγχυσης και των αυξανόμενων διαταραχών, άλλες αεροπορικές εταιρείες σπεύδουν να αναλάβουν δράση και να καλύψουν το κενό.

Πίσω από μια σειρά οθονών ψηφιακού check-in υπήρχαν αρκετές ανακοινώσεις από άλλες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες – Frontier, Southwest, American και United – που προσφέρουν βοήθεια στους εγκλωβισμένους επιβάτες που επιθυμούν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους. Οι JetBlue Airways και Delta Air Lines προσφέρουν επίσης εισιτήρια με πλαφόν.

Μια μητέρα και ο γιος της στάθηκαν λίγο έξω από τις πόρτες του τερματικού σταθμού, διαβάζοντας φυλλάδια που είχαν κολληθεί βιαστικά και περιείχαν αριθμούς τηλεφώνου άλλων μεγάλων αεροπορικών εταιρειών.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι προσφέρουν «τιμές διάσωσης» με ανώτατο όριο - οι περισσότερες γύρω στα 200 δολάρια - για να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες της Spirit να ξανακλείσουν πτήσεις σε όλη τη χώρα, ενώ η American και η United συμπεριέλαβαν επίσης συνδέσμους προς ιστότοπους αναζήτησης εργασίας για τους εργαζόμενους της Spirit που ξαφνικά έμειναν άνεργοι. Ωστόσο, μέσα στη σύγχυση και το σοκ που προκάλεσε η διακοπή των πτήσεων, ελάχιστοι ταξιδιώτες φαίνεται να πρόσεξαν ή να αξιοποίησαν τις προσφορές αυτές.

Σε μήνυμα που απέστειλε στους αεροσυνοδούς νωρίς το Σάββατο, η Ένωση Αεροσυνοδών ανέφερε: «Σας ανακοινώνουμε τα πιο δύσκολα νέα της ζωής μας: η Spirit θα διακόψει τις πτήσεις της στις 2 Μαΐου 2026, στις 3:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής».

Σύμφωνα με το συνδικάτο, οι αεροσυνοδοί αποστέλλονται πλέον στα σπίτια τους ή επιστρέφουν στις βάσεις τους, με τα έξοδα πτήσεων και διαμονής να καλύπτονται.

«Ενώ ο κόσμος διασκέδαζε κάνοντας τη Spirit αντικείμενο χλευασμού, εμείς χτίσαμε μαζί μια δύναμη ικανή να αντέξει οτιδήποτε μας ρίξει κανείς. Και αυτό δεν είναι αστείο», ανέφερε το συνδικάτο. «Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μας να πετάμε μαζί σας και είμαστε δίπλα σας τώρα. Η Spirit κυλάει στο αίμα μας και αυτό μας κάνει οικογένεια».

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε στο X ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να «ανακουφίσει τους πελάτες της Spirit και το προσωπικό της» μετά την πτώχευση της αεροπορικής εταιρείας, περιγράφοντας ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει ανώτατα όρια τιμών, επιλογές επανακράτησης εισιτηρίων με έκπτωση και μέτρα στήριξης των εργαζομένων.

Ο Ντάφι πρόσθεσε ότι οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες παρέχουν ταξιδιωτικά προνόμια στους υπαλλήλους της Spirit και δημιουργούν διαύλους πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ιστοσελίδων για θέσεις εργασίας στις American και United.

«Οι περισσότερες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ παρέχουν δωρεάν εισιτήρια και διαθέσιμες θέσεις πιλότου στους πιλότους, τους αεροσυνοδούς και άλλους υπαλλήλους της Spirit που πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους», αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Μεταφορών. «Επίσης, έχουν προσφέρει στα μέλη του προσωπικού της Spirit προνομιακές συνεντεύξεις εργασίας, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα προχωρήσουν γρηγορότερα στη διαδικασία πρόσληψης».

Ο Ντάφι υπενθύμισε επίσης στους πελάτες ότι η Spirit θα προβεί σε αυτόματες επιστροφές χρημάτων.

Οι ταξιδιώτες μοιράζονται αναμνήσεις από τις πτήσεις της Spirit, καθώς η αεροπορική εταιρεία διέκοψε τη λειτουργία της

Ταξιδιώτες από όλη τη χώρα αντέδρασαν με ένα μείγμα δυσπιστίας, ευγνωμοσύνης και θλίψης, καθώς η Spirit Airlines διέκοψε τις πτήσεις της, ανατρέποντας τα σχέδια των επιβατών και σηματοδοτώντας το τέλος μιας αεροπορικής εταιρείας που, για πολλούς, είχε καταστεί σωτηρία για οικονομικά προσιτά ταξίδια.

Η εκπρόσωπος της Southwest, Λιν Λάνσφορντ, δήλωσε στο CNN ότι μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου, η αεροπορική εταιρεία είχε μεταφέρει περισσότερους από 20.000 επιβάτες της Spirit που είχαν μείνει εγκλωβισμένοι.

Η Lyndee Domka δήλωσε στο WESH, συνεργάτη του CNN, ότι ετοιμαζόταν να μεταβεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο το πρωί Σαββάτου για την πτήση της με την Spirit. Αντ' αυτού, εκείνη και η οικογένειά της άλλαξαν εντελώς τα σχέδιά τους, επιλέγοντας να οδηγήσουν 17 ώρες από το Walt Disney World μέχρι το Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν.

Άλλοι αναφέρθηκαν στον ρόλο της Spirit στη ζωή τους, πέρα από τις αναστάτωση που προκάλεσε. Κάτω από την ανακοίνωση για το κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας στον λογαριασμό του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ορλάντο στο Facebook, κάποιος χαρακτήρισε την αεροπορική εταιρεία ως «σωτηρία» κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, αναφέροντας ότι, ως εργαζόμενος στην πρώτη γραμμή, μπόρεσε να ταξιδέψει στη Φλόριντα με μόλις 13 δολάρια το εισιτήριο.

«Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα τα είχα καταφέρει εκείνη την περίοδο χωρίς αυτές τις στιγμές που μου έδωσαν τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθώ», έγραψε το άτομο, προσθέτοντας ότι θα είναι «πάντα ευγνώμων - και πιστός - σε αυτή την αεροπορική εταιρεία».

Πρώην επιβάτες αναπολούσαν τις εξαιρετικά μειωμένες τιμές και τα τακτικά ταξίδια που καθιστούσε εφικτά το μοντέλο χαμηλού κόστους της Spirit. «Διεθνές Αεροδρόμιο Ορλάντο προς Διεθνές Αεροδρόμιο Ατλάντικ Σίτι για 11,40 δολάρια», έγραψε ένας χρήστης. «Η ευκολία, η ευελιξία, το προσωπικό. Θα μου λείψουν όλα αυτά», έγραψε, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι η αεροπορική εταιρεία ήταν η «πρώτη του επιλογή» για να επισκέπτεται την οικογένειά του.

Κάποιοι περιέγραψαν χρόνια θετικών εμπειριών, με έναν από αυτούς να σημειώνει ότι η Spirit του είχε προσφέρει «πολλές υπέροχες αναμνήσεις». Ένας άλλος την χαρακτήρισε ως την αγαπημένη του αεροπορική εταιρεία, επαινώντας τις προσιτές τιμές της και το προσωπικό της.

Μια αεροσυνοδός επίσης μοιράστηκε τις σκέψεις της για το κλείσιμο, γράφοντας: «Είμαι συντετριμμένη… και χαμένη. Σας ευχαριστώ (Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο) που ήσασταν η καλύτερη βάση ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ».

Ένα μέλος του πληρώματος της Spirit Airlines εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία, αναπολώντας τη θητεία του στην αεροπορική εταιρεία, κατά τη διάρκεια μιας από τις τελευταίες πτήσεις της το πρωί του Σαββάτου, μετά την προσγείωση στο Ντάλας από το Σικάγο, σύμφωνα με την Rachel Danso, την επιβάτη που τράβηξε το βίντεο, η οποία ανέφερε ότι εκείνη ήταν και η στιγμή που έμαθε ότι η αεροπορική εταιρεία θα σταματούσε τη λειτουργία της.

Τι ακολουθεί;

Ο δημοσιογράφος οικονομικών θεμάτων και παρουσιαστής της εκπομπής «Full Disclosure» του NPR, Roben Farzad, δήλωσε στο CNN ότι, αν και η κατάρρευση της Spirit προκαλεί αναστάτωση, είναι απίθανο τα βασικά τμήματα της επιχείρησής της να παραμείνουν αδρανή για πολύ.

«Μην σπαταλάτε πολλά δάκρυα για τον σταθμό στο LaGuardia», είπε, επισημαίνοντας τη σημασία των δρομολογίων του αεροδρομίου.

«Οι άλλες αεροπορικές εταιρείες - χαμηλού κόστους, παραδοσιακές ή άλλες - όλες τρίβουν τα χέρια τους αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, περιγράφοντας την αγωνία για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και μεριδίου αγοράς εν μέσω της πτώχευσης.

Κοιτώντας προς το μέλλον, ο Farzad ανέφερε ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες είναι πιθανό να υποβάλουν προσφορές για τμήματα της Spirit και όχι για ολόκληρη την εταιρεία, μεταξύ των οποίων οι Frontier Airlines και η JetBlue, οι οποίες και οι δύο είχαν εξετάσει στο παρελθόν πιθανές συμφωνίες. Επισήμανε επίσης το ενδιαφέρον εκ μέρους της Breeze Airways και της Southwest Airlines, αναφέροντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν δρομολόγια, αεροσκάφη και χρονοθυρίδες «τμηματικά στο πλαίσιο της πτώχευσης» παρά να αναλάβουν ολόκληρη τη λειτουργία.

Παρά το κλείσιμο, ο Farzad ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας στον ευρύτερο κλάδο, ιδίως για τους εργαζόμενους. Με τις αεροπορικές εταιρείες να προσφέρουν ήδη εισιτήρια με ανώτατο όριο τιμής στους εγκλωβισμένους επιβάτες της Spirit, είπε ότι οι αερομεταφορείς «επιταχύνουν επίσης τις μετακινήσεις προσωπικού», ειδικά για θέσεις με μεγάλη ζήτηση, όπως πιλότοι και αεροσυνοδοί.

«Βλέπετε τον καπιταλισμό να λειτουργεί με πραγματικά γρήγορους ρυθμούς», τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

