Συζητήσεις Aktor - Motor Oil για σταθμό αεριοποίησης LNG

Σε συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο Motor Oil, για συμμετοχή στην ανάπτυξη πλωτού σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) βρίσκεται η Aktor, σύμφωνα με ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η εταιρεία, δεδομένης της ανάπτυξής της στον τομέα του φυσικού αερίου, εξετάζει διάφορες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με την αγορά αυτή, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού της πλάνου. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν συζητήσεις, μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο «Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», ωστόσο κατά τον παρόντα χρόνο δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση, ή δεσμευτική συμφωνία, η οποία να χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.

Εν τω μεταξύ, η Motor Oil ανακοίνωσε ότι η Aktor υπέβαλε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η «Πρόταση») προς την εταιρεία για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E., 100% έμμεσων θυγατρικών της Εταιρείας (οι «Εταιρείες-Στόχοι»).

Η προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με την πρόταση, δύναται να υλοποιηθεί είτε με την απόκτηση 75% των μετοχών της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% μητρικής των Εταιρειών-Στόχων, είτε με την απευθείας απόκτηση 75% των μετοχών εκάστης εκ των Εταιρειών-Στόχων.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η πρόταση υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, καθώς και της σύναψης οριστικής συμφωνίας. Κατόπιν της υποβολής της πρότασης, η Motor Oi και η ΑΚΤΩΡ συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Πηγή: skai.gr

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