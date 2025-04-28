Στο χαρτοφυλάκιο της Γρ. Σαράντης τα προϊόντα Dr. Beckmann 

Την αποκλειστική διανομή του διεθνώς καταξιωμένου brand Dr. Beckmann στην ελληνική αγορά ανέλαβε η Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας της με την Delta Pronaura.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να ενισχύσει το αποτύπωμα του Ομίλου Σαράντη στην κατηγορία του homecare, συμπληρώνοντας το υπάρχον χαρτοφυλάκιο από ισχυρά brands, προσφέροντας στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας.

Το Dr. Beckmann, ένα brand με περισσότερα από 85 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες, είναι συνώνυμο της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας. Η εξειδίκευσή του στην απομάκρυνση λεκέδων και στη συνολική φροντίδα των υφασμάτων το καθιστά κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του.

Στην καρδιά της μάρκας βρίσκεται ο "Διαβολάκος του Λεκέ", μια καινοτόμος λύση που μπορεί να απομακρύνει πάνω από 150 διαφορετικά είδη λεκέδων, εξασφαλίζοντας άψογα αποτελέσματα. Παράλληλα, η σειρά προϊόντων του Dr. Beckmann περιλαμβάνει λευκαντικά, ενισχυτικά πλύσης και δεσμευτές χρώματος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών τόσο στην περιποίηση ρούχων, αλλά και στον καθαρισμό του σπιτιού.

Η Γρ. Σαράντης, αξιοποιώντας το ισχυρό δίκτυο πωλήσεών της και τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, θα ενισχύσει τη θέση του Dr. Beckmann μέσα από ένα στοχευμένο προωθητικό και επικοινωνιακό πλάνο.

Η εταιρεία, με πάνω από 60 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, συνεχώς επενδύει στην ανάπτυξη και στην προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας, ικανοποιώντας τις ανάγκες των καταναλωτών με αφοσίωση και υπευθυνότητα. Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην παροχή προϊόντων που συνδυάζουν την τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό και τους συνεργάτες της.



Πηγή: skai.gr

