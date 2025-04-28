Η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει φέτος τον ημιτελικό γύρο αξιολόγησης σε μία από τις κατηγορίες των περίφημων International Emmy® Awards.

Η United Media, η εταιρεία MME της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και MME στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Νova στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Nova Broadcasting της Βουλγαρίας, έχει την τιμή να φιλοξενήσει φέτος τον ημιτελικό γύρο αξιολόγησης σε μία από τις κατηγορίες των περίφημων International Emmy® Awards. Η αποκλειστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια.

Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που η United Media έχει επιλεγεί από τη Διεθνή Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών της Τηλεόρασης για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής των πιο καταξιωμένων τηλεοπτικών βραβείων παγκοσμίως.

Σε συνέχεια των εντυπωσιακών διοργανώσεων στο Ντουμπρόβνικ, την Αθήνα και την Πούλα, όπου διακεκριμένοι σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί και επαγγελματίες της τηλεόρασης από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν, η United Media και ο Όμιλος Nova Broadcasting φέρνουν τώρα αυτή τη σημαντική εκδήλωση για πρώτη φορά στη Βουλγαρία.

Για τον Όμιλο Nova Broadcasting, του οποίου η αδιάκοπη υποστήριξη στην εγχώρια παραγωγή κινηματογράφου και τηλεόρασης αποτελεί σήμα κατατεθέν, η φιλοξενία του γεγονότος αυτού δεν αποτελεί μόνο τιμή, αλλά και σημαντικό ορόσημο για τη δημιουργική βιομηχανία της χώρας.

Κάθε καλοκαίρι, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, η Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών ταξιδεύει σε διάφορες χώρες για να διεξάγει τους ημιτελικούς γύρους αξιολόγησης σε διάφορες κατηγορίες. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης με κορυφαίους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών.

Αυτό το στάδιο αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τα πολυπόθητα τηλεοπτικά βραβεία.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 24 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Η United Media εκφράζει τον ενθουσιασμό της που θα φιλοξενήσει κορυφαίους παγκόσμιους και περιφερειακούς επαγγελματίες, φέρνοντας στη Σόφια αυτόν τον Ιούνιο έναν μοναδικό συνδυασμό ταλέντου και τεχνογνωσίας.



Πηγή: skai.gr

