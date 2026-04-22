Kόβει 20.000 πτήσεις η Lufthansa για να γλυτώσει καύσιμα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Lufthansa θα καταργήσει άμεσα 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων μέχρι τον Οκτώβριο, μέσω του πρόωρου κλεισίματος της θυγατρικής της CityLine.

Η εταιρεία στοχεύει σε εξοικονόμηση περίπου 40.000 τόνων κηροζίνης λόγω της διπλασιασμένης τιμής της μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Το πρόγραμμα πτήσεων της Lufthansa θα αναμορφωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέσω των έξι κόμβων της (Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ζυρίχη, Βιέννη, Βρυξέλλες και Ρώμη) για να διατηρήσει την πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο δρομολογίων.

Σημαντικές συνέπειες για το πρόγραμμα των «κοντινών» κυρίως δρομολογίων θα έχει η πρόωρη διακοπή λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας CityLine.Η Lufthansa θα καταργήσει με άμεση εφαρμογή 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων μέχρι και τον Οκτώβριο, μέσω του πρόωρου κλεισίματος της περιφερειακής θυγατρικής της CityLine. Αυτό υπολογίζεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 40.000 τόνων κηροζίνης, η τιμή της οποίας έχει διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι προσαρμογές αυτές θα μειώσουν τον αριθμό των μη κερδοφόρων πτήσεων μικρών αποστάσεων.



Tέλος για τη CityLine

Πηγή: Deutsche Welle

Το πρόγραμμα πτήσεων της Lufthansa θα αναμορφωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέσω των έξι κόμβων της: Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ζυρίχη, Βιέννη, Βρυξέλλες και Ρώμη. Έτσι, οι επιβάτες θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο δρομολογίων της, όπως διαβεβαιώνει τουλάχιστον η εταιρεία. Αντιδρώντας στο αυξανόμενο κόστος της κηροζίνης και στις συνεχιζόμενες εργασιακές διαμάχες, η Lufthansa ανακοίνωσε ήδη πριν από λίγες ημέρες ότι θα σταματήσει άμεσα τη λειτουργία της περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας CityLine, άρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, και θα μειώσει επίσης τις δραστηριότητες στη μητρική εταιρεία.Η εφημερίδα Handelsblatt επικαλέστηκε ένα εσωτερικό υπόμνημα που ανέφερε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είτε οι πιλότοι είτε τα μέλη του πληρώματος καμπίνας που επηρεάζονται θα «απαλλαχθούν προσωρινά από τα καθήκοντά τους - με λίγες εξαιρέσεις», προκαλώντας ανησυχία στα συνδικάτα του χώρου. Τα 27 παλαιότερα αεροσκάφη Canadair CRJ της CityLine έχουν καθηλωθεί στο έδαφος τις τελευταίες ημέρες.Ακυρώσεις πτήσεων από τη ΔευτέραΟι πρώτες 120 καθημερινές ακυρώσεις πτήσεων, που έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Μαΐου, εφαρμόστηκαν ήδη από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Οι επιβάτες που επηρεάζονται έχουν ενημερωθεί. Τα δρομολόγια από τη Φρανκφούρτη προς το Μπιντγκότς και το Ρζεσζόφ στην Πολωνία, καθώς και το Στάβανγκερ στη Νορβηγία, αναστέλλονται προσωρινά. Δέκα συνδέσεις εντός του ομίλου θα αναδρομολογηθούν μέσω άλλων αεροδρομίων – οι πτήσεις που επηρεάζονται είναι τα δρομολόγια προς Χέρινγκσντορφ, Κορκ (Ιρλανδία), Γκντανσκ (Πολωνία), Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), Ριέκα (Κροατία), Σιμπίου (Ρουμανία), Στουτγκάρδη, Τρόντχαϊμ (Νορβηγία), Τίβατ (Μαυροβούνιο) και Βρότσλαβ (Πολωνία).Πηγές: AFP, Der Spiegel, Tagesspiegel

