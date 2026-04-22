Τα Playmobil δεν θα είναι πια «made in Germany»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η εταιρεία Playmobil κλείνει την τελευταία παραγωγική της μονάδα στη Γερμανία, στο Ντιτενχόφεν, έως τις 30 Ιουνίου, επηρεάζοντας 350 εργαζόμενους.

Η παραγωγή θα συνεχιστεί σε Μάλτα και Τσεχία, με την εταιρεία να λαμβάνει μέτρα στήριξης και να καταβάλλει αποζημιώσεις στους εργαζόμενους, σύμφωνα με συμφωνία με το συνδικάτο.

Οι φιγούρες Playmobil, που είχαν καθιερωθεί από το 1974 ως γερμανική επιτυχία, αντιμετωπίζουν μείωση ζήτησης λόγω αλλαγών στις παιδικές προτιμήσεις στην ψηφιακή εποχή και λανθασμένων επιλογών της διοίκησης της εταιρείας.

Για λόγους μείωσης κόστους κλείνει και το τελευταίο εργοστάσιο της εταιρείας σε γερμανικό έδαφος, με την παραγωγή να συνεχίζεται σε Μάλτα και Τσεχία.Από το 1974 όταν και «γεννήθηκαν» δεν πρέπει να υπήρξαν και πολλά παιδικά δωμάτια τα οποία δεν κατόρθωσαν να κατακτήσουν. Οι φιγούρες των Playmobil ήταν μια ακόμα γερμανική ιστορία επιτυχίας, που όμως τα τελευταία χρόνια χάνουν σημαντικά έδαφος, όχι μόνο λόγω αλλαγών στις παιδικές προτιμήσεις στην ψηφιακή εποχή, αλλά και εξαιτίας λανθασμένων επιλογών της διοίκησης της επιχείρησης, όπως εκτιμούν ειδικού του οικονομικού Τύπου.



Στις 30 Ιουνίου θα κλείσει οριστικά και η τελευταία μονάδα παραγωγής επί γερμανικού εδάφους στο Ντιτενχόφεν, εκεί που ακόμα απασχολούνται 350 εργαζόμενοι, για τους οποίους η εταιρεία έχει υποσχεθεί ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης και καταβολή αποζημιώσεων, όπως συμφωνήθηκε με το συνδικάτο.

Πηγή: Deutsche Welle

Σε Μάλτα και ΤσεχίαΗ παραγωγή θα συνεχιστεί στο εξωτερικό, κυρίως στη Μάλτα και στην Τσεχία, όπου υπάρχουν ήδη εργοστάσια της εταιρείας, λόγω φθηνότερου εργατικού κόστους, αλλά και φορολογικών κινήτρων από τις εκεί κυβερνήσεις.Τα προβλήματα για τα Playmobil δεν είναι καινούρια. Ο τζίρος της εταιρείας είχε μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια κατά το ένα τρίτο περίπου, από 736 εκατομμύρια ευρώ το διάστημα 2021/22, σε 490 εκατομμύρια το 2023/24. Ο διευθύνων σύμβουλος Μπάρι Κούρτερ εξέφραζε τον περασμένο Ιανουάριο στην ‘Εκθεση Παιχνιδιού την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να ανατραπεί αυτή η τάση, με την εστίαση στο Μουντιάλ και το σχέδιο για τη δημιουργία μια φουρνιάς από νέες φιγούρες με διάσημους ποδοσφαιριστές. Κάτι που τελικά αποδείχτηκε μάλλον ουτοπικό, όπως παρατηρεί και το περιοδικό Der Spiegel στο σχετικό του ρεπορτάζ.Όπως επισημαίνουν τα σχετικά δημοσιεύματα τα προβλήματα της επιχείρησης που είχε προχωρήσει σε απολύσεις και την προηγούμενη διετία αντανακλούν συνολικότερα προβλήματα εξαιτίας της ανόδου του κόστους παραγωγής που ταλανίζουν τη γερμανική οικονομία. Από την άλλη, σύμφωνα με μετρήσεις της ίδιας της εταιρείας, η ζήτηση έχει περιοριστεί επειδή παλιότερα το «αγοραστικό κοινό» απλωνόταν από παιδιά ηλικιών 4 έως 10 ετών ενώ τώρα έχει πέσει μέχρι τις ηλικίες των 8 ετών, καθώς οι «ανήλικοι πελάτες» στρέφονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακά παιχνίδια.Έργα εφαρμοσμένης τέχνηςΟ Κούρτερ βρίσκεται στο τιμόνι της επιχείρησης από το 2023, όταν και αποσύρθηκε o προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος Στέφεν Χέπφνερ μετά από κατηγορίες εργαζομένων για τη συμπεριφορά του και τον τρόπο διαχείρισης της εταιρείας. Ο ιδρυτής της Χορστ Μπραντστέτερ πέθανε το 2015 και από εκεί και μετά άρχισαν τα προβλήματα, μιας επιχείρησης που ξεκίνησε ως οικογενειακή και κατέληξε να γίνει γνωστή παγκοσμίως.Οι κλασσικές φιγούρες Playmobil ύψους 7,5 εκατοστών του μέτρου χαρακτηρίστηκαν ως «έργα εφαρμοσμένης τέχνης» αφού διαθέτουν «ποιότητα έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα», όπως ανέφερε απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 1994 του Περιφερειακού Δικαστηρίου Νυρεμβέργης-Φιρτ.Πηγή: Der Spiegel

