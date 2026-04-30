«Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας παρακολουθεί με προσοχή τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε σχετικά με την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Το ελληνικό εμπόριο και, ευρύτερα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν λειτουργούν σε ένα περιβάλλον θεωρητικών υποδειγμάτων, αλλά σε συνθήκες καθημερινής πίεσης, έντονου ανταγωνισμού και περιορισμένων αντοχών», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σπύρος Καφούνης.

«Η πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες επιχειρήσεις –ιδίως πολύ μικρές και μικρές– δεν επιτρέπει την υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων που αυξάνουν το λειτουργικό κόστος και δημιουργούν προβλήματα τήρησης του ωραρίου, χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις αντίστοιχης αύξησης της παραγωγικότητας», προσθέτει.

«Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις του εμπορίου, όπου έχει παγιωθεί ένα κλίμα αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους, οι συνέπειες μπορεί να είναι αρνητικές στην καθημερινή λειτουργία και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, ενέχοντας κινδύνους για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Δεν μπορεί να αγνοείται ότι το ελληνικό εμπόριο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις διαδοχικών κρίσεων, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τη φορολογική επιβάρυνση και τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση», σημειώνει.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι η επιβολή πρόσθετων βαρών, αλλά η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η στήριξη της ρευστότητας και η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης. Ας εστιάσουμε στην δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος φιλικού για τις ΜμΕ που θα ευνοεί την ανάπτυξή τους και την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

