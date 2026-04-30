Τεχνολογία, καινοτομία και υπεύθυνη ανάπτυξη στο επίκεντρο της παρουσίας της Nova στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Με δυναμική παρουσία συμμετείχε η Nova στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της καινοτομίας και της εταιρικής υπευθυνότητας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

Μέσα από τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της Nova και της Nova ICT σε σημαντικές θεματικές συζητήσεις του Forum, αναδείχθηκε η στρατηγική συμβολή της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, τη μετάβαση σε νέα μοντέλα ανάπτυξης και τη διαμόρφωση λύσεων που απαντούν σε κρίσιμες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Νίκος Σταθόπουλος

Ιδιαίτερη αναφορά στη Nova έκανε ο Πρόεδρος της BC Partners Europe, κ. Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος, αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ για τη Nova και το 2026 προμηνύεται εξίσου δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και την ομάδα της Nova για την προσήλωση, την επιμονή και τη σκληρή δουλειά τους».

Γιώργος Λάμπρου

Ο CEO της Nova, κ. Γιώργος Λάμπρου, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο “Leadership in Transition: Governing Growth in an Age of Disruption”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας σε ένα περιβάλλον διαρκών μετασχηματισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Μάρθα Κεσίσογλου

Η Nova συμμετείχε ενεργά και στη συζήτηση για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την ανάγκη μετάβασης από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Στο πάνελ με τίτλο “Environmental Advocacy in the Age of Denial”, η κα. Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, ανέδειξε τη σημασία της εταιρικής λογοδοσίας, της υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης και του τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου.

Αλέξανδρος Μπρέγιαννης

Τη δυναμική της Nova ICT στον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων τομέων ανέδειξε ο κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO της Nova ICT, μέσα από τη συμμετοχή του στο πάνελ “Biotech, Data and the Future of Care”.

Πηγή: skai.gr

