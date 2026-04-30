ICAP CRIF: Το ελληνικό γιαούρτι το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί το σημαντικότερο εξαγώγιμο γαλακτοκομικό προϊόν με συνεχείς αυξήσεις στην παραγωγή, η οποία έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία κυρίως λόγω των εξαγωγών.

Το 2025 η παραγωγή γιαουρτιού αυξήθηκε κατά 30% ενώ η παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος σημείωσε σχετική στασιμότητα με μείωση 0,6%.

Το συμπυκνωμένο γάλα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (37%) και κατέγραψε αύξηση 12,6% το 2025, κυρίως λόγω χρήσης στον επαγγελματικό τομέα, ενώ κοινά προϊόντα όπως το ξινόγαλα και τα ποτά με βάση το γάλα εμφάνισαν ανάπτυξη 9,5% με έμφαση σε υγιεινά και πρωτεϊνούχα ροφήματα.

Δυναμική παρουσία για το ελληνικό γιαούρτι στις διεθνείς αγορές καταδεικνύει έρευνα της ICAP CRIF. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί με διαφορά το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα μας και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δυναμικά ελληνικά προϊόντα εν γένει. Ενδεικτικό της εντυπωσιακής ανάπτυξης που γνωρίζει το γιαούρτι αποτελεί το γεγονός πως οι παραγόμενες ποσότητες γιαουρτιού έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική άνοδο τα τελευταία έτη.

Όσον αφορά την παραγωγή γιαουρτιού, το 2025 ήταν ενισχυμένη κατά ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Στην περίπτωση της παραγωγής φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (χωρίς τα ροφήματα γάλακτος), το 2025, εκτιμάται πως σημειώθηκε στασιμότητα στην παραγωγή-κατανάλωσή του (-0,6%) έναντι του προηγούμενου έτους. Τα τελευταία χρόνια το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην εγχώρια αγορά γάλακτος αποσπά το ισοδύναμο συμπυκνωμένο γάλα, με μερίδιο 37,0% το 2025.

Σύμφωνα με την Ιωάννα Στρατουδάκη, Senior Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, η εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάστηκε ελαφρώς ενισχυμένη το 2025 σε σχέση με το 2024 στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Για το 2025 εκτιμάται πως τη σημαντικότερη άνοδο είχαν το συμπυκνωμένο γάλα (12,6%), οι ποσότητες του οποίου προορίζονται κατά κύριο λόγο στην επαγγελματική χρήση (καφετέριες, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.), καθώς επίσης και το ξινόγαλα και τα ποτά με βάση το γάλα (9,5%), ευνοημένα από την στροφή των καταναλωτών σε περισσότερο υγιεινά ροφήματα και στην αγορά προϊόντων εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων για ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 20 εταιρειών για τη διετία 2023-2024. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις των 20 επιχειρήσεων

αυξήθηκαν κατά 6,9% το 2024 έναντι του 2023. Αντίθετα, τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2,6% την ίδια περίοδο λόγω του αυξημένου κόστους πωλήσεων. Μειωμένα ήταν τα κέρδη EBITDA (-6,7%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 146,1 εκατ. ευρώ το 2024. Το 2024 επί συνόλου 20 επιχειρήσεων, οι 12 ήταν κερδοφόρες, έναντι 15 το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την έρευνα της ICAP GRIF ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, το βαθμό κάλυψης της αγοράς, τα κανάλια διάθεσης, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διανέμουν τα προϊόντα τους.

Η τιμή της πρώτης ύλης (δηλ. του γάλακτος που προέρχεται από τους παραγωγούς) αποτελεί κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους των γαλακτοβιομηχανιών και κατ' επέκταση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την τελική τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Οι τιμές πώλησης όλων των κατηγοριών γάλακτος έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο την περίοδο 2021-2025, εμφανίζοντας ωστόσο τάσεις μερικής αποκατάστασης την τελευταία διετία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

