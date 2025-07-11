Την αντίθεσή της στην πρόταση εξαγοράς από τη Monte dei Paschi εξέφρασε για μια ακόμα φορά η Mediobanca την Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι η τιμή που προσφέρει είναι «εντελώς ανεπαρκής» και περίπου 32% χαμηλότερη από αυτήν που έκρινε εύλογη το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Η Mediobanca δήλωσε ότι οι σύμβουλοι Centerview Partners, Goldman Sachs και Equita SIM παρείχαν γνωμοδοτήσεις περί δίκαιης μεταχείρισης, οι οποίες, κατά μέσο όρο, έδειξαν ότι η σχέση ανταλλαγής της πρότασης εξαγοράς θα έπρεπε να είναι 3,71 μετοχές της Monte dei Paschi για κάθε μετοχή της Mediobanca που προσφέρεται.

Η Monte dei Paschi προσφέρει αντ' αυτού 2,533 μετοχές της για κάθε μετοχή της Mediobanca.



Πηγή: skai.gr

