Δεκαπέντε καινοτόμες ελληνικές εταιρείες και startups παρουσίασαν πρωτοποριακές λύσεις στο Web Summit Lisbon 2025, το κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός που διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε από 10 έως 13 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Enterprise Greece, διοργάνωσε την εθνική συμμετοχή, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Στην αποστολή συμμετείχαν 15 επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες νεοφυείς, καθώς και 7 οργανισμοί στήριξης του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας.

Τη δεύτερη ημέρα της έκθεσης, το Εθνικό Περίπτερο φιλοξένησε την εκδήλωση δικτύωσης «Greece Meet Up», όπου Έλληνες επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπρόσωποι φορέων αντάλλαξαν ιδέες, τεχνογνωσία και διερεύνησαν νέες προοπτικές συνεργασίας.

«Η ισχυρή ελληνική παρουσία επιβεβαιώνει τη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου στο διεθνές περιβάλλον. Στην Enterprise Greece υποστηρίζουμε έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εδραιωθούν στις παγκόσμιες αγορές» όπως υπογραμμίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

