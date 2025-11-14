Στην επόμενη φάση υλοποίησης περνά η συνεργασία της ΕΤΜΕ και των Ναυπηγείων Σαλαμίνας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά την έναρξη εργασιών για την κατασκευή και συναρμολόγηση της μη επανδρωμένης πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Maritime Surveillance).

Το έργο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP) και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο, σηματοδοτώντας την έναρξη της παραγωγικής φάσης ενός σημαντικού ευρωπαϊκού αμυντικού προγράμματος.

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του κύριου καταστρώματος και των πλωτήρων της εξέδρας. Η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας στο Μυρτώο Πέλαγος έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με την ΕΤΜΕ, το συγκεκριμένο έργο αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να συμβάλλει σε εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα ασφάλειας, αξιοποιώντας την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή. Επιπλέον, η ανάθεση της κατασκευής στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν αναλάβει την κατασκευή της κύριας δομής της πλατφόρμας, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και την εξειδίκευση του προσωπικού τους. Παράλληλα, ενισχύεται η εγχώρια παραγωγική αλυσίδα.

Διεθνής συνεργασία και τεχνογνωσία

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διεθνές πλαίσιο, με τη Naval Group να αναλαμβάνει τον τεχνικό συντονισμό. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα και η μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΤΜΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΜΕ, Αντώνης Πέππας, υπογράμμισε ότι η έναρξη της κατασκευής της εξέδρας «αποδεικνύει ότι τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Άμυνα οδηγούν σε απτά αποτελέσματα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική οικονομία».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Γεώργιος Κόρος, τόνισε πως η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί «αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της ποιότητας του έργου των Ναυπηγείων», προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και την εξειδίκευση σε έργα εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας.

