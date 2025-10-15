Ideal Holdings: Επενδύσεις 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά - Στρατηγική ανάπτυξης και διερεύνηση νέων εξαγορών

Χρονιά ισχυρής ανάπτυξης θα είναι το 2025 για την Ideal Holdings με τις πωλήσεις των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της να προσεγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ (480 εκατ. ευρώ), EBITDA 57 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων άνω των 40 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης ο επικεφαλής του ομίλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, η διοίκηση συνεχίζει να εξετάζει επιλεκτικές εξαγορές κυρίως στον βιομηχανικό τομέα αλλά και σε κλάδους που συνδέονται με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του ομίλου στα τρόφιμα και την πληροφορική.

«Σε διάστημα τεσσάρων ετών, η Ideal Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά. Σήμερα διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους τομείς πολυκαταστημάτων, τροφίμων και πληροφορικής ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα πάνω από 3.400 εργαζόμενους» ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου και συμπλήρωσε ότι στόχος είναι το 2028 η Ideal να φτάσει σε έσοδα τα 615 εκατ. ευρώ,, EBITDA τα 80 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων τα 63 εκατ. ευρώ.

Εστιάζοντας στις επιδιωκόμενες εξαγορές, ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει χρηματοδοτική δύναμη 400 εκατ. ευρώ (85 εκατ. ευρώ διαθέσιμα, 200 εκατ. ευρώ που μπορούν να αντληθούν από την ΟΗΑ και δυνατότητα μόχλευσης άλλων 120 εκατ. ευρώ). Το ενδιαφέρον για εξαγορές θα μπορούσε να εστιαστεί σε κάποια μικρού μεγέθους επιχείρηση στον κλάδο πληροφορικής προκειμένου να διευρυνθεί-ενισχυθεί η γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και σε μια βιομηχανική εταιρεία η οποία θα μπορούσε να βασιστεί πάνω στο δίκτυο διανομής της Μπάρμπα Στάθης. Ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι η επόμενη εξαγορά του ομίλου εκτιμάται περί τα τέλη του 2025 ή αρχές του 2026, ωστόσο, απέκλεισε κατηγορηματικά τα σενάρια περί εξαγοράς της Vivartia ή της ΔΕΛΤΑ (θυγατρικής της Vivartia). Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν σχεδιάζεται deal από τα Αττικά Πολυκαταστήματα παρά μόνο περαιτέρω ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Lamda για εκμίσθωση 1.000 τ.μ. στο εμπορικό κέντρο Riviera Galleria που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Ελληνικό ενώ έχει ζητήσει την ενοικίαση πρόσθετων χώρων στα υπόλοιπα 4 εμπορικά της Lamda που έχει παρουσία. Επίσης στα σχέδια είναι η μίσθωση επιπλέον χώρων στο City Link.

Την ίδια ώρα, στην πολιτική χρηματικών διανομών της εισηγμένης στόχος είναι να αποτελεί γύρω στο 40%-50% των ετήσιων κερδών, συν ενδεχομένως ένα επιπλέον ποσό σε περίπτωση πώλησης κάποιας θυγατρικής εταιρείας.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Ideal Holdings προχώρησε στην πώληση επιπλέον 10% του CV (εταιρικό σχήμα) στην Oak Hill Advisors αντί 41 εκατ. ευρώ, μετά την πρώτη επένδυση των 61,5 εκατ. ευρώ για το 15%. Μέσω της συνεργασίας αυτής η OHA αποκτά δικαίωμα συνεπένδυσης έως 200 εκατ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια στηρίζοντας τα αναπτυξιακά σχέδια της Ideal Holdings.

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για την πορεία των θυγατρικών εταιρειών, η Μπάρμπα Στάθης αναμένεται να αυξήσει φέτος τις πωλήσεις της από τα 121 εκατ. ευρώ στα 128 εκατ. ευρώ και το 2028 στα 165 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις μιλούν για προσαρμοσμένο EBITDA από τα 14 εκατ. ευρώ πέρυσι, στα 15 εκατ. ευρώ εφέτος και στα 23 εκατ. ευρώ το 2028. Σε ό,τι αφορά τα προ φόρων κέρδη προβλέπεται ότι εφέτος θα διαμορφωθούν στα 8 εκατ. ευρώ ενώ το 2028 στα 15 εκατ. ευρώ.

Τα Αττικά Πολυκαταστήματα θα εμφανίσουν φέτος κύκλο εργασιών 242 εκατ. ευρώ (232 εκατ. ευρώ πέρυσι) και το 2028 ύψους 300 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο EBITDA, από τα 28 εκατ. ευρώ φέτος (27,4 εκατ. ευρώ πέρυσι) θα υπάρξει βελτίωση στα 36 εκατ. ευρώ το 2028, ενώ σε επίπεδο προ φόρων κερδών θα υπάρξει φέτος σταθεροποίηση επίδοσης στα 20,1 εκατ. ευρώ και άνοδος στα 28 εκατ. ευρώ το 2028.

Στον κλάδο πληροφορικής-τεχνολογίας, για φέτος αναμένεται κύκλος εργασιών στα 110 εκατ. ευρώ (150 εκατ. ευρώ το 2028), προσαρμοσμένο EBITDA 15 εκατ. (22 εκατ. ευρώ το 2028) και προ φόρων κέρδη 13 εκατ. ευρώ (10,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, 20 εκατ. ευρώ το 2028).

Το προσαρμοσμένο EBITDA των τριών βασικών θυγατρικών εταιρειών της Ideal Holdings από 54,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, αναμένεται φέτος στα 58 εκατ. ευρώ και το 2028 στα 81 εκατ. ευρώ.

