Προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες παρουσίασε η INTRACOM DEFENSE (IDE) στο πλαίσιο ασκήσεων του NATO, στις οποίες συμμετείχαν τα νέας γενιάς Υβριδικά Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος HEPS® της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα συστήματα της IDE δοκιμάστηκαν με επιτυχία στις νατοϊκές ασκήσεις LOYAL DOLOS 2025, που πραγματοποιήθηκε στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης, καθώς και STEADFAST DART 2026, στο Trauen της Γερμανίας, υποστηρίζοντας τα Σώματα Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ (NATO Rapid Deployable Corps - NRDC) Ελλάδας και Ιταλίας, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, υψηλής επιχειρησιακής σημασίας και πολυπλοκότητας, το Σύστημα Υβριδοποίησης HST25K (GHS) της IDE επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη αρθρωτών μικροδικτύων, ενσωματώνοντας υφιστάμενες συμβατικές γεννήτριες. Το σύστημα λειτούργησε σε ρεαλιστικές και απαιτητικές συνθήκες εκστρατείας, καλύπτοντας διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες και ενισχύοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα των σχηματισμών.

Παράλληλα, στο συνέδριο Combat Engineer & Logistics 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, η IDE παρουσίασε τα αποτελέσματα από τη χρήση υβριδικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής, τα οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, κατέδειξαν μετρήσιμες βελτιώσεις στην επιχειρησιακή αυτονομία, την εξοικονόμηση καυσίμου, την ενεργειακή επάρκεια και την υλικοτεχνική υποστήριξη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σημαντική μείωση του θερμικού και ακουστικού ίχνους, μέσω της δυνατότητας «Ήσυχης Λειτουργίας», που συμβάλλει στην επιβιωσιμότητα προσωπικού και μέσων.

Όπως επισημαίνεται, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η οικογένεια προϊόντων HEPS® λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής ισχύος» στο πεδίο, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την τακτική ευελιξία των συμμαχικών δυνάμεων σε ολοένα πιο σύνθετα και απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Η IDE είναι ελληνική εταιρεία αμυντικών συστημάτων με διεθνή παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, των τακτικών επικοινωνιών, των συστημάτων επιτήρησης, των υβριδικών ενεργειακών λύσεων και των μη επανδρωμένων συστημάτων. Συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα του ΝΑΤΟ και σε ευρωπαϊκά έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με άλλες ελληνικές εταιρείες, συμβάλλοντας στην εγχώρια βιομηχανία και οικονομία.

Πηγή: skai.gr

