Ένταξη 12 νέων εταιρειών - μελών στο οικοσύστημα του GRDCA

Η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών & Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων (GRDCA) – ο οργανισμός που εκπροσωπεί τους φορείς λειτουργίας data centers, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου – ανακοίνωσε την ένταξη 12 νέων εταιρειών-μελών, ενισχύοντας περαιτέρω το δίκτυό της, το οποίο πλέον αριθμεί 47 εταιρείες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη διεύρυνση του δικτύου της Ένωσης και της συλλογικής εκπροσώπησης του κλάδου των data centers στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς ψηφιακών υποδομών και τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο των data centers στην ψηφιακή οικονομία.

Οι 12 νέες εταιρείες που εντάσσονται στο GRDCA είναι: LPI, MANAGEMENT FORCE Group, MPD GREECE SA, NIGICO A.E.B.E., PETCOR S.A., Rittal Greece, SALFO AND ASSOCIATES SA, Spyrides Group, Synapsecom, TEAM E-M Consulting Engineers S.A., ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΕΠΕ, ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – OTE ESTATE.

Τα μέλη που εντάσσονται στο GRDCA καλύπτουν κρίσιμους τομείς που αφορούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη κέντρων δεδομένων, ενισχύοντας το αποτύπωμα και τη δυναμική της Ένωσης ως φορέα εκπροσώπησης των data centers στην Ελλάδα.

Στόχος του GRDCA είναι η ανάπτυξη και η θεσμική εκπροσώπηση της βιομηχανίας των data centers, καθώς και η ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου επενδύσεων και τεχνογνωσίας. Προτεραιότητές του αποτελούν η βιωσιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα, η κοινωνική υπευθυνότητα, η έρευνα και η σύνδεση του κλάδου με την εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Πρόεδρος του GRDCA και Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty στην Ελλάδα, δήλωσε: ««Η ένταξη 12 νέων μελών επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη του οικοσυστήματος των data centers στη χώρα μας και την αυξανόμενη ανάγκη για έναν ισχυρό, ενιαίο φορέα εκπροσώπησης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι κρίσιμη η ύπαρξη ενός δυναμικού θεσμικού οργάνου που να εκπροσωπεί τον κλάδο, καθώς η εξέλιξη και η βιωσιμότητα των data centers αποτελούν θεμέλιο λίθο για την ψηφιακή οικονομία και την ψηφιακή αυτονομία της Ελλάδας. Το GRDCA συνεχίζει να ενισχύεται με εταιρείες που διαθέτουν τεχνογνωσία, εμπειρία και στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλαισίου για το μέλλον.»

Πηγή: skai.gr

