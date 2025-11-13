Η xAI του Μασκ συγκέντρωσε 15 δισ. δολάρια από επενδυτές



Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Ίλον Μασκ συγκέντρωσε 15 δισ. δολάρια από επενδυτές, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα οι οποίες μίλησαν στο CNBC.

Η «κεφαλαιακή ένεση» προσθέτει 5 δισ. δολάρια στον γύρο χρηματοδότησης των 10 δισ. δολαρίων που ανέφερε το CNBC τον Σεπτέμβριο, ο οποίος αποτίμησε τη νεοσύστατη επιχείρηση στα 200 δισ. δολάρια.

Πηγές δήλωσαν στο CNBC ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που αντήλθηκαν θα χρηματοδοτήσουν μονάδες επεξεργασίας γραφικών που υποστηρίζουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης έχουν δει τις αποτιμήσεις τους να εκτινάσσονται τους τελευταίους μήνες, καθώς συγκεντρώνουν τεράστια κεφάλαια προκειμένου να τροφοδοτήσουν τη φαινομενικά ατελείωτη ζήτηση για θεμελιώδη μοντέλα AI.

Τον Σεπτέμβριο, η νεοσύστατη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης 13 δισ. δολαρίων που τριπλασίασε περίπου την αποτίμησή της από τον Μάρτιο.

Η OpenAI του Σάμ Άλτμαν τον Οκτώβριο ολοκλήρωσε μια πώληση μετοχών 6,6 δισ. δολαρίων με αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων. Τον περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι η κατασκευάστρια εταιρεια του ChatGPT προετοιμαζόταν για την αρχική δημόσια προσφορά της που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε 1 τρισ. δολάρια.





