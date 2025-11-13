Alpha Bank: Αναδείχθηκε Βest Private Bank στην Ελλάδα για 7η συνεχή χρονιά

Ως Best Private Bank στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε η Alpha Bank στα διεθνούς κύρους Global Private Banking Awards 2025 των εκδόσεων Professional Wealth Management (PWM) και The Banker του Ομίλου Financial Times. Η διάκριση αυτή είναι η 3η για την Alpha Bank μέσα στο 2025 σε διεθνείς πρωτοβουλίες, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αριστεία και την ηγετική της θέση στον τομέα του Private Banking στην Ελλάδα.

Στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025, στο Λονδίνο, παρέστησαν εκ μέρους της Alpha Bank ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα Wealth Management, μεταξύ των οποίων ο Ανδρέας Κατσόγιαννος, Director του Private Banking, ο Κίτσος Μπότσαρης, Manager του Private Banking, ο Νίκος Πολύζος, Director του Business Management and Services, και η Ευστρατία Σαραντέα, Advisory and Products.

Η Alpha Bank, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά και με μακρά παρουσία στο Private Banking, συνεχίζει να ξεχωρίζει για την καινοτομία και την ποιότητα στην εξυπηρέτηση, τονίζει σε ανακοίνωσή της.

Το 2024 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για το Private Banking της Τράπεζας, καθώς τα κεφάλαια υπό διαχείριση στην Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου GEM ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με την ανοδική αυτή πορεία να συνεχίζεται, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την ηγετική της θέση στον κλάδο. Η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit ενίσχυσε τις υπηρεσίες της τράπεζας προσφέροντας στους πελάτες μοναδικές διεθνείς επενδυτικές λύσεις, όπως το Onemarkets Fund. Επίσης, η υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων βελτίωσε την εμπειρία των πελατών, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και εξατομικευμένη διαχείριση των επενδύσεων τους.

Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που λαμβάνουμε από τα PWM & The Banker αυτή την αναγνώριση, η οποία επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή μας να προσφέρουμε εξαιρετική αξία και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες μας. Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς της ομάδας μας στο Private Banking και ενισχύει την επιθυμία μας να θέσουμε νέα, υψηλά πρότυπα στη διαχείριση πλούτου. Καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία και να επεκτείνουμε τη διεθνή μας παρουσία, παραμένουμε προσηλωμένοι στο να αποτελούμε τον συνεργάτη πρώτης επιλογής για υπηρεσίες Private Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Ο Ανδρέας Κατσόγιαννος, Private Banking Director, σημείωσε: «Η διάκριση της Alpha Bank στα “Global Private Banking Awards” αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση, από έναν κορυφαίο οργανισμό, των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Παράλληλα, όμως, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην κορυφή του ελληνικού Private Banking, βελτιώνοντας συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Βασικά συστατικά αυτής της επιτυχίας αποτελούν αφενός οι άνθρωποί μας και αφετέρου η πελατοκεντρική και εξειδικευμένη προς τον κάθε πελάτη εξυπηρέτηση που προσφέρουμε».

Τα Global Private Banking Awards βραβεύουν ετησίως τις καλύτερες υπηρεσίες Private Banking, με βάση ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγουν από Private Banks διεθνώς. Η επιτροπή που αξιολογεί τα στοιχεία απαρτίζεται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα Διαχείρισης Περιουσίας στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ.



