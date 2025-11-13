INTERLIFE: Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 7,55% στο 9μηνο

Σημαντική αύξηση στην Παραγωγή Ασφαλίστρων κατά 7,55% (81.053.196 εκατ. ευρώ έναντι 75.360.094 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2024) κατέγραψε η INTERLIFE Ασφαλιστική όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ανοδική αύξηση σημείωσε στους ακόλουθους Κλάδους:

- Κλάδος Αυτοκινήτων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων & Χερσαίων Οχημάτων): 7,86% (53.739.128 εκατ. ευρώ έναντι 49.822.985 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2024)

- Λοιποί Κλάδοι: 6,96 % (27.314.067 εκατ. ευρώ έναντι 25.537.109 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2024)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στόλος των Ασφαλισμένων Οχημάτων ανέρχεται σε 482.396 οχήματα ανεβάζοντας το ποσοστό Μεριδίου Αγοράς που κατέχει η Εταιρία στο 6,51% (31/10/2025).

«Η αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων επιβεβαιώνει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της INTERLIFE και την αφοσίωσή της στη δημιουργία και διάθεση αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.