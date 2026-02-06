WSJ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά τη Netflix για αντιμονοπωλιακές πρακτικές στο πλαίσιο της εξαγοράς της Warner Bros

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά αν η Netflix έχει καταφύγει σε αντιμονοπωλιακές πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς της Warner Bros.

Η έρευνα εξετάζει αν η συγχώνευση με την Warner θα μπορούσε να παγιώσει την ηγετική θέση της Netflix στην αγορά ή να δημιουργήσει μονοπώλιο στο μέλλον.

Η Netflix και η Paramount ενδέχεται να βρεθούν επίσης αντιμέτωπες με έλεγχο ανταγωνισμού στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η απόφαση για την έγκριση της συμφωνίας εξαρτάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά αν η Netflix έχει καταφύγει σε αντιμονοπωλιακές πρακτικές που πλήττουν τον ανταγωνισμό, στο πλαίσιο της εξέτασης της προτεινόμενης εξαγοράς των στούντιο της Warner Discovery και της πλατφόρμας HBO Max, σύμφωνα με αστική κλήτευση που είδε η Wall Street Journal.

Το γεγονός ότι το υπουργείο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Netflix ανταγωνίζεται τους ανταγωνιστές της δείχνει πως διερευνά αν η σχεδιαζόμενη συμφωνία με τη Warner θα μπορούσε να παγιώσει την ηγετική θέση της στην αγορά ή ακόμη και να οδηγήσει σε μονοπώλιο στο μέλλον. Η αμερικανική νομοθεσία παρέχει στις αρχές ευρείες εξουσίες να μπλοκάρουν συγχωνεύσεις που ενδέχεται να καταλήξουν στη δημιουργία μονοπωλίου.

«Περιγράψτε οποιαδήποτε άλλη πρακτική αποκλεισμού εκ μέρους της Netflix που θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ικανή να παγιώσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά ή μονοπωλιακή ισχύ», ζητά η υπηρεσία στο έγγραφο κλήτευσης που απέστειλε σε άλλη εταιρεία του κλάδου της ψυχαγωγίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Netflix συμφώνησε τον Δεκέμβριο να καταβάλει 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, σε μια συμφωνία συνολικής αξίας 72 δισ. δολαρίων. Η Paramount, από την πλευρά της, έχει καταθέσει ανταγωνιστική και εχθρική πρόταση ύψους 77,9 δισ. δολαρίων για το σύνολο της Warner Discovery, συμπεριλαμβανομένου του τομέα καλωδιακών δικτύων όπου ανήκουν το CNN, το TNT, το Food Network και άλλα κανάλια.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει επίσης την πρόταση της Paramount, την οποία η Warner έχει καλέσει τους μετόχους της να απορρίψουν. Στο πλαίσιο της κλήτευσης, το υπουργείο ρωτά αν οποιαδήποτε από τις δύο συμφωνίες θα μπορούσε να πλήξει τον ανταγωνισμό, πώς προηγούμενες συγχωνεύσεις στούντιο ή διανομέων επηρέασαν τον ανταγωνισμό και ζητά στοιχεία για τις διαφορές στις συμβάσεις των καλλιτεχνών μεταξύ των στούντιο.

Οι αρχές ανταγωνισμού μπορούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν οποιαδήποτε συμφωνία περιορίζει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό. Ο έλεγχος του κατά πόσο η Netflix έχει αθέμιτα αποδυναμώσει τους ανταγωνιστές της θα μπορούσε να προσφέρει στο υπουργείο Δικαιοσύνης ένα επιπλέον νομικό επιχείρημα κατά της εξαγοράς της Warner. Παράλληλα, αυτή η σειρά ερωτημάτων μπορεί να δώσει στο υπουργείο μια ευρύτερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί επιχειρηματικά η Netflix.

Ο Steven Sunshine, δικηγόρος της Netflix, δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί πως το υπουργείο Δικαιοσύνης πραγματοποιεί έναν τυπικό έλεγχο της πρότασής της για την εξαγορά των στούντιο και των streaming περιουσιακών στοιχείων της Warner. «Δεν έχουμε λάβει καμία ειδοποίηση ούτε έχουμε δει οποιαδήποτε άλλη ένδειξη ότι το υπουργείο διεξάγει ξεχωριστή έρευνα για μονοπωλιακές πρακτικές», ανέφερε. «Συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο του τυπικού ελέγχου της προτεινόμενης εξαγοράς της Warner Bros.», δήλωσε εκπρόσωπος της Netflix. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξία που μπορούν να δημιουργήσουν από κοινού η Netflix και η Warner Bros.», πρόσθεσε.

Η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Οι έλεγχοι συγχωνεύσεων από το υπουργείο μπορεί να διαρκέσουν έως ένα χρόνο, αν και κάποιες φορές προχωρούν γρηγορότερα. Οι ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν πολλές έρευνες για ανταγωνισμό, και δεν καταλήγουν όλες σε επίσημη νομική δράση κατά μιας συμφωνίας.

Εν τω μεταξύ, Netflix και Paramount αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με έλεγχο για θέματα ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αρχές ανταγωνισμού διερευνούν μερικές φορές το ενδεχόμενο να μπλοκάρουν μια συγχώνευση επειδή ο αγοραστής διαθέτει ήδη υπερβολικά ισχυρή θέση σε μια συγκεκριμένη αγορά.

Όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διεξήγαγε έρευνα για τη συγχώνευση της Visa ύψους 5,3 δισ. δολαρίων με την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Plaid, εξέτασε τη θέση της Visa στην αγορά και κατέθεσε αγωγή το 2020 για να μπλοκάρει τη συμφωνία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η Visa κατείχε μερίδιο 70% στις ηλεκτρονικές χρεωστικές συναλλαγές όταν επιδίωξε να αγοράσει την Plaid.

Η Visa εν τέλει εγκατέλειψε τη συμφωνία, αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης μήνυσε την εταιρεία τέσσερα χρόνια αργότερα, υποστηρίζοντας ότι είχε μονοπωλήσει τις αγορές χρεωστικών καρτών.

Η συγχώνευση του Netflix με το HBO Max θα ελέγχει περίπου το 30% της αγοράς τουτ συνδρομητικού streaming στις ΗΠΑ. Η Netflix υποστηρίζει ότι το ποσοστό αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς το 80% των συνδρομητών του HBO Max είναι ήδη συνδρομητές Netflix, και τονίζει ότι ανταγωνίζεται σε μια αγορά που περιλαμβάνει επίσης το YouTube και άλλες δωρεάν πλατφόρμες βίντεο στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι συγχωνεύσεις άμεσων ανταγωνιστών θεωρούνται κατά κανόνα παράνομες όταν η συνδυασμένη εταιρεία αποκτά μερίδιο αγοράς πάνω από 30%. Ο αμερικανικός νόμος ορίζει ότι οι μονοπωλιακές καταστάσεις συνήθως αφορούν μερίδιο αγοράς 60% ή μεγαλύτερο.

Η Warner και η Netflix έχουν αναφέρει ότι αναμένουν την έγκριση της συμφωνίας από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο Ted Sarandos, συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας ότι οι καταναλωτές θα πληρώνουν λιγότερα για ένα πακέτο Netflix και HBO Max.

Σε συνέντευξή του στο NBC News αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα εμπλακεί στη συμφωνία και ότι η απόφαση εναπόκειται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. «Αποφάσισα ότι δεν πρέπει να εμπλακώ», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα το χειριστεί».

Πηγή: skai.gr

