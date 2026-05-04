Η GameStop πρότεινε την Κυριακή να εξαγοράσει την eBay έναντι τιμήματος 56 δισ. δολαρίων, σε μια προσφορά που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ράϊαν Κοέν να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να απευθύνει απευθείας την πρόταση στους μετόχους, εάν το διοικητικό συμβούλιο της eBay δεν ανταποκριθεί θετικά.

Η GameStop -κάποτε μια μικρή εταιρεία στο χρηματιστήριο που έγινε διάσημη κατά τη φρενίτιδα για τα “meme stocks” πριν από πέντε χρόνια- προσφέρει 125 δολάρια ανά μετοχή, σε αναλογία 50-50 μεταξύ μετρητών και μετοχών, ανέφερε ο Cohen σε επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της eBay. Με βάση την τιμή κλεισίματος της eBay την Παρασκευή, η πρόταση αντιστοιχεί σε premium περίπου 20%.

Η eBay έχει χρηματιστηριακή αξία σχεδόν τετραπλάσια από αυτή της GameStop, γεγονός που καθιστά την πρόταση εξαγοράς ιδιαίτερα φιλόδοξη.

Η αμερικανική εταιρεία λιανικής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών έχει ήδη αποκτήσει ποσοστό 5% στην eBay μέσω μετοχών και παραγώγων, όπως ανέφερε ο Ράϊαν Κοέν στην επιστολή του, την οποία είδε το Reuters.

Η πρόταση εξαγοράς αναφέρθηκε αρχικά από τη Wall Street Journal, επικαλούμενη συνέντευξη με τον Κοέν.

Ο Κοέν, που επιδιώκει να αυξήσει τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών πάνω από δέκα φορές, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η ένωση της eBay και της GameStop κάτω από την ίδια στέγη θα δημιουργούσε σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση των κερδών και μείωση του κόστους.

«Θα μπορούσε να είναι ένας πραγματικός ανταγωνιστής της Amazon», επεσήμανε.

Ο Κοέν ανέφερε στην επιστολή ότι η GameStop θα μειώσει τα ετήσια κόστη της eBay κατά 2 δισ. δολάρια μέσα σε 12 μήνες από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας.

Δήλωσε επίσης στη Wall Street Journal ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε «εχθρική» εξαγορά (proxy fight), αν το διοικητικό συμβούλιο της eBay δεν ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση.

Πηγή: skai.gr

