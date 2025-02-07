Η Toyota Motor προχωρεί στην κατασκευή ενός νέου εργοστασίου βιομηχανικής παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη Σανγκάη

Σε μία στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της παρουσίας της στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota Motor Corp., ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κατασκευή ενός νέου εργοστασίου βιομηχανικής παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EV) στη Σανγκάη.

Το εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στο προάστιο Τσινσάν της νοτιοδυτικής Σανγκάης, ενώ θα αναπτύξει ένα νέο ηλεκτροκίνητο όχημα υπό την εμπορική ταυτότητα του Lexus.

Η παραγωγή προγραμματίζεται ν’ αρχίσει το 2027, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της Toyota που έχει πρωταγωνιστική θέση στις πωλήσεις οχημάτων, παγκοσμίως.

Η αρχική ικανότητα παραγωγής θα είναι περίπου 100.000 οχήματα ετησίως, ενώ αναμένεται ότι θα δημιουργήσει περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας, κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας της νέας εργοστασιακής μονάδας.

Το νέο εργοστάσιο σηματοδοτεί μία σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της Toyota, που θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στον τομέα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Κίνας, που έχει τις μεγαλύτερες εξαγωγές οχημάτων, παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.