«Ο τουρισμός αποτελεί έναν οριζόντιο τομέα της οικονομίας, με ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την περιφερειακή συνοχή της χώρας». Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα ο Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΣΕΤΕ μιλώντας στην κλειστή συνεδρίαση της 34ης τακτικής γενικής συνέλευσης ΣΕΤΕ. Όπως τόνισε «για να διατηρήσει ο τουρισμός τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του, απαιτείται συντονισμός, κοινός σχεδιασμός και σταθερός διάλογος ανάμεσα στην Πολιτεία και τους παραγωγικούς φορείς. Μόνο μέσα από συνεργασίες με συνέχεια, θεσμική συνέπεια και μακροπρόθεσμη στρατηγική μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για τον ελληνικό τουρισμό».

Η Μαρία Γάτσου, διευθύντρια του ΣΕΤΕ, σημείωσε ότι η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού «δεν θα κριθεί μόνο από τη δημοφιλία μας ως προορισμός, αλλά και από την ικανότητά μας να προστατεύσουμε την επιτυχία μέσα από τις αξίες μας». «Η ανθεκτικότητα δεν μετριέται μόνο σε αφίξεις, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνουμε στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό απαιτεί σταθερότητα, συνεργασία και έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με κοινές προτεραιότητες» υπογράμμισε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Βερνίκος πρόεδρος ΙΝΣΕΤΕ ανέφερε ότι «το μέλλον του ελληνικού τουρισμού θα κριθεί από την ικανότητά μας να ισορροπήσουμε την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα». Σύμφωνα με τον κ. Βερνίκο, ο τουρισμός «είναι η δύναμη που μπορεί να ενισχύσει την κοινωνία, την Περιφέρεια και τις επόμενες γενιές. Εν μέσω προκλήσεων -κλιματικών, γεωπολιτικών, οικονομικών- το ΙΝΣΕΤΕ αποτελεί βραχίονα γνώσης, τεκμηρίωσης και στρατηγικού σχεδιασμού για την ταχύτερη προσαρμογή προορισμών και μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων σε μια νέα πορεία με αμιγώς θετικό αποτύπωμα».

Ο Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος EUROBANK σημείωσε ότι «ο τουρισμός δεν είναι μόνο ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι επίσης η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη κοινωνική διάχυση του οικονομικού της αποτυπώματος. Επομένως, με την ανάδειξη του τουρισμού, ο ΣΕΤΕ ως βασικός φορέας εκπροσώπησής του, χρειάζεται μια διπλή ατζέντα: κλαδική, για τα ζητήματα που αφορούν το επιχειρείν και τα προβλήματά του, και κοινωνική, για την διατήρηση των ιστορικών δεσμών του με τις τοπικές κοινότητες και την ελληνική κοινωνία συνολικά». Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, «η Eurobank και τα στελέχη της στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό θεσμικά, αλλά και σε επίπεδο κάθε επιχείρησης, μεγάλης, μεσαίας ή μικρής».

Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment @cosmote_greece τόνισε: «Μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών και αυξανόμενων προκλήσεων για την τουριστική βιομηχανία — από τη βιωσιμότητα και το λειτουργικό κόστος έως τις νέες απαιτήσεις των ταξιδιωτών — οι ψηφιακές υποδομές και οι AI εφαρμογές δεν αποτελούν απλώς τεχνολογική επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και λειτουργική αποδοτικότητα. Συνδυάζοντας τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα που τον χαρακτηρίζουν με τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ο ελληνικός τουρισμός έχει μια μοναδική ευκαιρία να περάσει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης».

Πηγή: skai.gr

