Lamda Development: Πούλησε δύο οικόπεδα στο Ελληνικό έναντι 41,5 εκατ. ευρώ

Στην πώληση δύο οικοπέδων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά στη θυγατρική της TEN Brinke Hellas, στη Nellenco S.M.S.A., έναντι τιμήματος 41,5 εκατ. ευρώ, προχώρησε η LAMDA Development.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, στις 2 Φεβρουαρίου αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τη Nellenco S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, για την πώληση δύο (2) οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2».

Το συνολικό ποσό της πώλησης των δύο (2) οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Πηγή: skai.gr

