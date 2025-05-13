Η Marks & Spencer αποκάλυψε ότι τα προσωπικά δεδομένα των online πελατών της έχουν κλαπεί από χάκερς, αφού η εταιρεία δέχτηκε κυβερνοεπίθεση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στούαρτ Μάτσιν δήλωσε οι χάκερς δεν απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμών ή καρτών, «τα οποία δεν διατηρούμε στα συστήματά μας».

Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι κωδικοί πρόσβασης των λογαριασμών έχουν κοινοποιηθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η M&S δεν έδωσε στοιχεία το πόσοι πελάτες της έχουν επηρεαστεί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μάτσιν δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να αναλάβουν οι πελάτες οποιαδήποτε δράση».

«Για να δώσουμε στους πελάτες επιπλέον ασφάλεια, θα τους ζητηθεί να επαναφέρουν τον κωδικό πρόσβασής τους την επόμενη φορά που θα επισκεφθούν ή θα συνδεθούν στον λογαριασμό τους στην M&S και έχουμε μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με το πώς να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Sky News, η Marks & Spencer φέρεται να δέχτηκε επίθεση από την ομάδα χάκερ «Scattered Spider», ορισμένοι από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι αγγλόφωνοι έφηβοι.



Πηγή: skai.gr

