Το fund Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR ανακοίνωσε τη στρατηγική του επένδυση στην Ευβοϊκή Ζύμη, ελληνική εταιρεία παραγωγής φύλλου, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας και εμπορική επωνυμία «ΖΥΜΗ ΨΑΧΝΩΝ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Halcyon Equity Partners «Invest in the Best of Greece», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Η Ευβοϊκή Ζύμη, που ιδρύθηκε το 1984 και έχει έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας. Διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων, τα οποία διατίθενται μέσω των μεγάλων αλυσίδων supermarket στην Ελλάδα και εξάγονται σε περισσότερες από 20 χώρες. Νέο ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η επικείμενη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής στο Σχηματάρι (7.000 τ.μ.), η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της, θα αναβαθμίσει το επίπεδο αυτοματισμού και θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και βιωσιμότητας.

Η Ευβοϊκή Ζύμη κατέχει ηγετική θέση σε έναν ανθεκτικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο, επωφελούμενη από τη συνεχή άνοδο της ζήτησης για ποιοτικά τρόφιμα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Με την υποστήριξη του Halcyon Equity Partners, η εταιρεία βρίσκεται πλέον σε θέση να επιταχύνει τη στρατηγική της ανάπτυξη, επενδύοντας στην επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας, την ενσωμάτωση προηγμένων αυτοματισμών, την υιοθέτηση πρωτοβουλιών ESG, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντάκης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευβοϊκής Ζύμης, δήλωσε: «Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη των ελληνικών νοικοκυριών, τιμώντας την ελληνική γαστρονομική παράδοση, προσαρμοζόμενη στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης — με τη λειτουργία της νέας μονάδας, την επέκταση της προϊοντικής μας γκάμας και την ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας — ήταν κρίσιμο να επιλέξουμε έναν συνεργάτη που να συμμερίζεται το όραμά μας και να διαθέτει στρατηγική και λειτουργική τεχνογνωσία. Το Halcyon Equity Partners ξεχώρισε για τον τρόπο προσέγγισης, την ενεργή εμπλοκή του και την απόλυτη ταύτιση με τις αξίες μας. Η δέσμευσή τους στην καινοτομία, στις αρχές ESG και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας τους καθιστά τον ιδανικό εταίρο για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις παραγωγικές μας δυνατότητες, να επενδύσουμε σε τεχνολογίες αιχμής και να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την Εταιρεία μας ως περήφανο εκπρόσωπο της ελληνικής γαστρονομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς».

Ο Λυκούργος Γαλανόπουλος, Partner στο Halcyon Equity Partners, δήλωσε: «Η Ευβοϊκή Ζύμη ενσαρκώνει ακριβώς τον τύπο οικογενειακής επιχείρησης που αναζητούμε ως επενδυτικοί εταίροι, με βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση αλλά πλήρως εναρμονισμένη με τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και με σημαντικές δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα στηρίξουμε την οικογένεια του κ. Χαράλαμπου Κωνσταντάκη και τα παιδιά του, Νίκο και Κωνσταντίνο, στην επόμενη φάση ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής, την επιτάχυνση των εξαγωγών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει το brand».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

