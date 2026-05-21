H Γερμανία αποκτά μερίδιο στην αμυντική βιομηχανία KNDS

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να αποκτήσει αρχικά μερίδιο 40% στη γαλλογερμανική αμυντική βιομηχανία KNDS, κατασκευάστρια του άρματος μάχης Leopard 2, με σκοπό να μειώσει το μερίδιό της στο 30% εντός δύο έως τριών ετών.

Η KNDS διαθέτει πάνω από 11.000 εργαζομένους και τζίρο 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική αξία της εταιρείας εκτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ και σχεδιάζει να εισαχθεί σύντομα στο χρηματιστήριο.

Η εταιρεία έχει προκύψει από τη συγχώνευση της γερμανικής Krauss-Maffei Wegmann και της γαλλικής Nexter, ανήκει σε γερμανική οικογένεια και τη γαλλική κυβέρνηση, με το Βερολίνο να επιδιώκει ισότιμο ρόλο με το Παρίσι.

Η γερμανική κυβέρνηση θα αποκτήσει μερίδιο 40% στη γαλλογερμανική αμυντική βιομηχανία KNDS, που κατασκευάζει το γνωστό άρμα μάχης Leopard.Μετά από μακροχρόνιες ενδοκυβερνητικές διαβουλεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να αποκτήσει μερίδιο στη γαλλογερμανική αμυντική βιομηχανία KNDS, η οποία έχει πάνω από 11.000 εργαζομένους διεθνώς και τζίρο 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Βερολίνο σκοπεύει να αποκτήσει αρχικά μερίδιο 40%, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές. Στη συνέχεια θα περιορίσει το μερίδιό της στο 30% «εντός δύο, τριών ετών».



Η KNDS κατασκευάζει οπλικά συστήματα, όπως το γνωστό άρμα μάχης Leopard 2 και το οβιδοβόλο Panzerhaubitze 2000. Η εταιρεία σχηματίστηκε μέσω της συγχώνευσης της γερμανικής Krauss-Maffei Wegmann και της γαλλικής Nexter. Η KNDS ανήκει σε γερμανική οικογένεια πίσω από την Krauss-Maffei Wegmann και τη γαλλική κυβέρνηση. Η πολεμική βιομηχανία -της οποίας η αξία εκτιμάται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ- σχεδιάζει, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, να εισαχθεί σύντομα στο χρηματιστήριο.

Πηγή: Deutsche Welle

Το Βερολίνο επιθυμεί ισότιμο ρόλο με το ΠαρίσιΣύμφωνα με γερμανικές κυβερνητικές πηγές, το γαλλικό δημόσιο θα έπρεπε να μειώσει το τρέχον 50% του μεριδίου του στην KNDS. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η γερμανική και η γαλλική πλευρά έχουν ισότιμο ρόλο, για παράδειγμα, στις αποφάσεις σχετικά με τον τόπο παραγωγής, ακόμα κι αν το γερμανικό κράτος μειώσει το μερίδιό του στο 30%.Η τιμή αγοράς θα είναι η λεγόμενη τιμή διάθεσης IPO (Αρχική Δημόσια Προσφορά) στην οποία εκδίδονται μετοχές σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Για τη συμμετοχή της γερμανικής κυβέρνησης στην KNDS θα είναι υπεύθυνο το υπουργείο Οικονομίας και η αρμόδια υπουργός, Κατερίνα Ράιχε.Μεγαλύτερη συμμετοχή του δημοσίου θέλει ο ΠιστόριουςΟ Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έθεσε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο κρατικής συμμετοχής στην KNDS τον Ιούλιο του 2025. Είναι γνωστό ότι τάσσεται υπέρ μεγαλύτερων μεριδίων του δημοσίου στη γερμανική αμυντική βιομηχανία: «Είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε την κρατική συμμετοχή για να διασφαλίσουμε ότι τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας θα παραμείνουν στη Γερμανία», δήλωνε ο Μπόρις Πιστόριους στην εφημερίδα Handelsblatt τον Οκτώβριο. «Οι συνάδελφοί μου στο υπουργικό συμβούλιο γνωρίζουν καλά πόσο σημαντικές είναι οι καθοριστικές αυτές τεχνολογίες για την ασφάλεια της χώρας μας».Πηγές: dpa, afp

