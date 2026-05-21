ΗΠΑ: Χρηματοδότηση 2 δισ. δολαρίων στην κβαντική υπολογιστική με συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο

Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε πακέτο επιδοτήσεων ύψους 2 δισ. δολαρίων προς εννέα εταιρείες κβαντικής υπολογιστικής, με τις συμφωνίες να προβλέπουν και συμμετοχή του αμερικανικού Δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η κίνηση επιταχύνει τα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης για ενίσχυση του αναδυόμενου κλάδου, ο οποίος έχει προσελκύσει κύμα επενδύσεων από επενδυτές και επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Το υπουργείο συμφώνησε να διαθέσει το 1 δισ. δολάρια του πακέτου στην IBM, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στην κούρσα ανάπτυξης υπολογιστών που αξιοποιούν την κβαντική μηχανική για την επίλυση προβλημάτων πολύ ταχύτερα από τους παραδοσιακούς υπερυπολογιστές. Σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική θεωρείται ότι μπορεί να επιταχύνει θεαματικά την επιστημονική έρευνα, αποτελώντας οικονομική και εθνική προτεραιότητα ασφαλείας για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η IBM και άλλες εταιρείες εργάζονται για την ανάπτυξη εξειδικευμένων τσιπ κβαντικής υπολογιστικής, τομέας στον οποίο εστιάζει η αμερικανική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ενισχύσει τις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού. Η IBM ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει επιπλέον 1 δισ. δολάρια από ίδια κεφάλαια για τη δημιουργία της πρώτης εξειδικευμένης μονάδας παραγωγής κβαντικών τσιπ στις ΗΠΑ. Η εταιρεία ιδρύει νέα επιχειρηματική μονάδα για το εγχείρημα, η οποία θα λάβει και τη δημόσια χρηματοδότηση.

Η κατασκευάστρια εταιρεία μικροτσίπ GlobalFoundries θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 375 εκατ. δολαρίων. Οι υπόλοιπες εταιρείες αναμένεται να λάβουν από 100 εκατ. δολάρια, με εξαίρεση τη νεοφυή Diraq, η οποία προβλέπεται να λάβει 38 εκατ. δολάρια.

Μεταξύ των εταιρειών που αναμένεται να λάβουν χρηματοδότηση περιλαμβάνονται και εισηγμένες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις στην κβαντική υπολογιστική, όπως οι D-Wave Quantum, Rigetti Computing και Infleqtion.

Οι συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης καταγράφηκαν σημαντικά κέρδη για τις εισηγμένες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τις μετοχές της IBM και της GlobalFoundries να ενισχύονται κατά περίπου 7%. Οι μικρότερες εισηγμένες εταιρείες που θα λάβουν χρηματοδότηση, D-Wave Quantum, Rigetti Computing και Infleqtion, σημείωσαν άνοδο άνω του 15%.

Η χρηματοδότηση για τις συμφωνίες στον τομέα της κβαντικής υπολογιστικής προέρχεται από τον νόμο Chips and Science Act του 2022, ο οποίος προβλέπει κονδύλια και για τεχνολογικά projects πρώιμου σταδίου.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ έχει αναδιαμορφώσει τη σχετική υπηρεσία, ζητώντας από τις εταιρείες ημιαγωγών να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ, ενώ το αμερικανικό Δημόσιο απέκτησε και σχεδόν 10% συμμετοχή στην Intel, της οποίας η μετοχή έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τη συμφωνία.

Η αμερικανική κυβέρνηση θα αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής σε κάθε εταιρεία κβαντικής τεχνολογίας, προσθέτοντας αυτές τις συμφωνίες σε μια σειρά παρόμοιων κινήσεων, όπως με την εταιρεία μαγνητών σπάνιων γαιών Vulcan Elements και τη μεταλλευτική MP Materials.

Η D-Wave ανακοίνωσε ότι το σύνολο της χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. δολαρίων που θα λάβει θα έχει τη μορφή επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου. Η χρηματιστηριακή της αξία είχε ξεπεράσει πρόσφατα τα 7 δισ. δολάρια. Οι Rigetti και Infleqtion ανέφεραν ότι οι δικές τους συμφωνίες θα έχουν παρόμοια δομή.

Το υπουργείο Εμπορίου και πολλές από τις υπόλοιπες εταιρείες δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το ακριβές μέγεθος και τη δομή των συμμετοχών που θα αποκτήσει το αμερικανικό Δημόσιο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ οδηγεί τον κόσμο σε μια νέα εποχή αμερικανικής καινοτομίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση επεξεργάζεται εκτελεστικό διάταγμα με επίκεντρο τον κλάδο της κβαντικής υπολογιστικής, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Εταιρείες όπως η Microsoft και η Google της Alphabet επενδύουν επίσης δυναμικά στον τομέα, μετά τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην κβαντική τεχνολογία, προσελκύοντας αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

«Ο κλάδος βρίσκεται πλέον σε πολύ καλύτερη θέση και υπάρχει σαφέστερη προοπτική ώστε η κβαντική υπολογιστική να γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.