Κατάρρευση των κερδών της Audi κατά 37,5% στο α' τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία, αποδίδοντας τις δυσμενείς επιδόσεις στους δασμούς των ΗΠΑ, στο κόστος της εταιρικής αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην ασθενή δραστηριότητα στην κινεζική αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, η ζημιά ανέρχεται σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ μετά τους φόρους και οδηγεί σε περιορισμό των προσδοκιών για έσοδα κατά 2,5 δισεκατομμύρια, σε 65 έως 70 δισεκατομμύρια για το τρέχον έτος. Σημαντικά χαμηλότερη αναμένεται και η φετινή κερδοφορία, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστούν με ακρίβεια οι απώλειες από την συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ για νέους δασμούς.

«Είμαστε ωστόσο γενικά ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι θα υπάρξει προβλεψιμότητα», επισήμανε ο οικονομικός διευθυντής της Audi Γιούργκεν Ριτερσμπέργκερ και διευκρίνισε ότι μέχρι τώρα η εταιρία δεν έχει μετακυλήσει το κόστος των δασμών στους πελάτες της. Οι αμερικανικοί δασμοί που αυξήθηκαν μόνο την περασμένη άνοιξη επιβάρυναν την Audi με περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ κατά το α' εξάμηνο του έτους, πρόσθεσε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι, σε αντίθεση π.χ. με την ανταγωνίστρια BMW, η Audi δεν διαθέτει δικό της εργοστάσιο στις ΗΠΑ.

Υψηλό όμως είναι και το κόστος της αναδιάρθρωσης του ομίλου, στο πλαίσιο του οποίου έχει ανακοινωθεί κατάργηση 7.500 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2029, η οποία επιβάρυνε την εταιρία κατά 600 εκατομμύρια ευρώ για το α' εξάμηνο του 2025. Η λεγόμενη «μελλοντική συμφωνία» έχει ωστόσο ήδη δείξει αρχικά θετικά αποτελέσματα, αντισταθμίζοντας το ήμισυ αυτού του βάρους, σημείωσε ο κ. Ριτερσμπέργκερ. Η Audi στοχεύει μεσοπρόθεσμα στην εξοικονόμηση άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Την ίδια ώρα οι πωλήσεις, ιδιαίτερα στην Κίνα αλλά και στις ΗΠΑ, κατέγραψαν σημαντική μείωση, αναδεικνύοντας ότι οι δύο αγορές αποτελούν επί του παρόντος πρόκληση για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Στην Κίνα, ο έντονος ανταγωνισμός τιμών συνεχίζεται, ειδικά στον τομέα των ηλεκτροκίνητων, με την Audi, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντής της, να ελπίζει σε ανάκαμψη με τα νέα της μοντέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

