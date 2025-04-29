Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, συνεχίζει να προσφέρει Σιγουριά και Ασφάλεια διατηρώντας και τον Μάιο, για 11ο συνεχόμενο μήνα, σταθερό τα «πράσινο» τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεχίζει να παρέχει ανταγωνιστικές και επωφελείς προτάσεις για τους καταναλωτές σε όλα τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και μειωμένες τιμές στα συνδυαστικά προϊόντα Power & Gas.

Συγκεκριμένα:

Για 11ο συνεχόμενο μήνα προσφέρει το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ ΚWh.

Προσφέρει το «μπλε» Value Secure 12M στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/ ΚWh με έκπτωση συνέπειας για σιγουριά και ασφάλεια διάρκειας 12 μηνών.

Για περισσότερο από 1 ολόκληρο χρόνο ένα οικιακό «κίτρινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο στην ίδια τιμή! Εξακολουθεί και τον Μάιο να προσφέρεται το Value Swift on time στα 0,09093 €/ ΚWh με συνέπεια!

Προσφέρει τη συνδυαστική προσφορά για σταθερό προϊόν Value Power & Gas 12Μ στην τιμή των 0,099 €/ ΚWh για το ρεύμα και αλλά και σε νέα μειωμένη τιμή 0,0369 € / ΚWh για το φυσικό αέριο όχι μόνο για νέους αλλά και για υφιστάμενους οικιακούς πελάτες που θα δουν τη μειωμένη χρέωση από τον Μάιο χωρίς να απαιτείται να κάνουν τίποτα.

Σημειώνεται, ότι εφόσον η Κυβέρνηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιδότηση, αυτή θα αφαιρεθεί αυτούσια από τους λογαριασμούς.

Η Protergia παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές απέναντι στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις της αγοράς.

Και μην ξεχνάτε το Powergiving!

Κάθε μήνα για όλο το 2025, 1 μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000€, 10 τυχεροί από 5.000€, και 100 πελάτες της Protergia απολαμβάνουν τον λογαριασμό τους ΔΩΡΕΑΝ για έναν ολόκληρο χρόνο!

Η Protergia έχει ήδη επιβραβεύσει 444 πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους στις προηγούμενες 4 κληρώσεις, με την επόμενη κλήρωση για τους νέους 111 τυχερούς πελάτες να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου!

Πάντα με σιγουριά και ασφάλεια Protergia.

Πηγή: skai.gr

