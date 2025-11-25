Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής συνεχίζουν να λανσάρουν πιο προσιτά ηλεκτροκίνητα μοντέλα.

Οι νέες ταξινομήσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, φτάνοντας τα 1,09 εκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων την Τρίτη. Η Ισπανία και η Γερμανία σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις από τις μεγάλες αγορές, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία παρέμειναν στάσιμα.

Οι καταναλωτές προσελκύονται από μια αυξανόμενη γκάμα φθηνότερων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, όπως το Citroën ë-C3 της Stellantis. Παρ’ όλα αυτά, οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά. Η Volkswagen και η Stellantis έχουν επιβραδύνει τη λειτουργία ορισμένων εργοστασίων λόγω υποτονικής ζήτησης και μετά από μια σειρά προειδοποιήσεων για μειωμένα κέρδη, ενώ η Porsche της VW μειώνει τα σχέδιά της για ηλεκτρικά μοντέλα.

Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, κυρίως χάρη σε μια αύξηση 40% στις ταξινομήσεις plug-in υβριδικών. Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο.

Ανάμεσα στους μεγάλους Ευρωπαίους κατασκευαστές, η Renault σημείωσε άνοδο 11% τον περασμένο μήνα, ενώ ο όμιλος Volkswagen και η BMW κατέγραψαν επίσης ισχυρές επιδόσεις. Οι πωλήσεις της BYD στην περιοχή υπερτριπλασιάστηκαν, καθώς η κινεζική εταιρεία ξεπέρασε με ευκολία την Tesla, της οποίας η πτωτική πορεία συνεχίστηκε, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 48%.

Παρότι οι κατασκευαστές συνεχίζουν να δημιουργούν νέα ηλεκτρικά μοντέλα, ορισμένοι εξακολουθούν να ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους κανονισμούς εκπομπών. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επόμενο μήνα για να συζητήσουν πιθανές αναθεωρήσεις του σχεδίου των Βρυξελλών για απαγόρευση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης έως το 2035. Ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στηρίζει την πίεση της αυτοκινητοβιομηχανίας για χαλαρότερους κανόνες στη μετάβαση στα ηλεκτρικά, η Ισπανία θέλει η ΕΕ να τους διατηρήσει.

Στο μεταξύ, οι Κινέζοι κατασκευαστές, με επικεφαλής τη BYD, εντείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη με περισσότερα plug-in μοντέλα, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στην περιοχή.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να βρίσκονται σε πορεία ανάκαμψης από το επόμενο έτος, με νέες επιδοτήσεις για ηλεκτρικά, μέτρα περιορισμού του κόστους και αναθεωρήσεις στρατηγικής να βελτιώνουν τις προοπτικές για το 2026 και το 2027.

