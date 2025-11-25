Η Samsung πρόκειται να αποκαλύψει μια ευρείας κλίμακας αναδιάρθρωση, αποσύροντας βασικά στελέχη από τις επιχειρήσεις τηλεοράσεων και συσκευών της. Η επιρροή του συνδιευθύνοντος συμβούλου TM Roh έχει αρχίσει να είναι ορατή, καθώς η Samsung DX (Device eXperience) ετοιμάζεται να επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία.

Η εφημερίδα Chosun, επικαλούμενη πηγές του κλάδου, ισχυρίζεται ότι η Samsung θα αποκαλύψει μια σημαντική οργανωτική αναδιάρθρωση αυτή την εβδομάδα. Η εταιρεία μετατοπίζει την εστίασή της από τις τηλεοράσεις και τις οικιακές συσκευές της στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο κορεατικός τεχνολογικός γίγαντας μπορεί να προωθήσει ταλέντα που έχουν επιτύχει αποτελέσματα σε νέους τεχνολογικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί επόμενης γενιάς και το 6G σε αυτόν τον νέο γύρο διορισμών στελεχών.

Πρόσφατα, η εταιρεία ολοκλήρωσε και ανακοίνωσε διορισμούς σε επίπεδο προέδρου. Η κλίμακα των αλλαγών δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο αναμενόταν νωρίτερα, αλλά οι οργανωτικές αλλαγές θα είναι τεράστιες.

Η απόφαση λέγεται ότι επηρεάζεται από την κρίση ότι η δύσκολη περίοδος για τις οικιακές συσκευές, λόγω της υποτονικής ζήτησης, του εντεινόμενου ανταγωνισμού με την Κίνα και των αλλαγών στα παγκόσμια δίκτυα διανομής, θα είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

Την περασμένη εβδομάδα, η Samsung φέρεται να ενημέρωσε στελέχη σε κάθε επιχειρηματική μονάδα για τη συνταξιοδότησή τους. Οι αναφορές υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των συνταξιοδοτούμενων στελεχών στον κλάδο των οικιακών συσκευών ήταν μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο.

Η Samsung δεν είναι ο μόνος προμηθευτής που επηρεάζεται από τις υποτονικές πωλήσεις τηλεοράσεων και συσκευών. Η LG και οι κινεζικοί γίγαντες τηλεοράσεων και συσκευών όπως η TCL και η HiSense βιώνουν επίσης μια περίοδο στασιμότητας όσον αφορά την κερδοφορία.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Samsung δήλωσε: «Ένας σημαντικός αριθμός στελεχών που έλαβαν ειδοποιήσεις συνταξιοδότησης από την περασμένη εβδομάδα επικεντρώνεται στον τομέα των οικιακών συσκευών».

Πηγή: skai.gr

