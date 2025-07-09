Οι μετοχές της EssilorLuxottica, του κατασκευαστή των γυαλιών Ray-Ban, σημείωσαν άλμα την Τετάρτη μετά τις αναφορές ότι η Meta Platforms απέκτησε μερίδιο σχεδόν 3% στη γαλλοϊταλική εταιρεία.

Οι μετοχές της, που είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο του Παρισιού, αυξήθηκαν μέχρι 5,4% στα 252 ευρώ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο στον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600.

Η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, η οποία έχει συνεργασία με την εταιρεία για την παραγωγή έξυπνων γυαλιών, απέκτησε μερίδιο σχεδόν 3%, δήλωσε πηγή στο Reuters την Τρίτη.

Το Bloomberg ανέφερε ότι η Meta αγόρασε μερίδιο αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ στην EssilorLuxottica και εξετάζει περαιτέρω επενδύσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συμμετοχή της σε περίπου 5% με την πάροδο του χρόνου.

Η EssilorLuxottica αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Meta δεν απάντησε αμέσως όταν επικοινώνησε με το Reuters.

«Η επένδυση θα πρέπει να εκληφθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης της EssilorLuxottica στην ευκαιρία των έξυπνων γυαλιών», δήλωσαν οι αναλυτές της Bernstein.

Πέρυσι, τόσο η EssilorLuxottica όσο και η Meta επιβεβαίωσαν ότι συζήτησαν μια πιθανή επένδυση της Meta στην εταιρεία, αφού η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο αμερικανικός όμιλος βρισκόταν σε συζητήσεις για την αγορά ποσοστού 5%.

Τον Σεπτέμβριο ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, δήλωσε ότι θα ήταν μια «συμβολική» χειρονομία για να εδραιωθεί η μακροχρόνια συνεργασία τους.

Ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι συνεργάστηκε με την Oakley, μια άλλη μάρκα της EssilorLuxottica, για να κυκλοφορήσει έξυπνα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη, μετά την επιτυχία των γυαλιών Ray-Ban Meta.

Πηγή: skai.gr

